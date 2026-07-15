Lanza de espuma con bidón Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Lanza de espuma con bidón Basic 2 de nuevo diseño y muy robusta, especial para limpiadoras de alta presión con una potencia flotante de 700–800 l/h. Para obtener una excelente calidad de espuma con la mitad de consumo de detergente.
Un acabado de alta calidad y el empleo de componentes robustos como, por ejemplo, un cuerpo base de latón garantizan la larga vida útil de nuestra lanza de espuma con bidón Basic 2 de nuevo diseño. Concebido para limpiadoras de alta presión con una potencia flotante de 700 a 800 litros por hora que no disponen de nuestra función Servo Control, el equipo impresiona por su extraordinaria calidad de espuma. Al mismo tiempo, el consumo de detergente se reduce a aproximadamente la mitad cuando se emplea nuestro VehiclePro detergente espumante RM 838. Un diafragma integrado posibilita una dosificación exacta en tres fases y evita un desajuste accidental. Asimismo, el firme, robusto y ergonómico depósito de detergente puede rellenarse con facilidad gracias a su gran apertura y permite un cambio un rápido.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|700 - 800
|Tamaño de la boquilla ( )
|45
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Contenido del depósito (l)
|1
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8
Vídeos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.