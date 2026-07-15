Lanza de espuma con bidón Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

Lanza de espuma con bidón Basic 2 de nuevo diseño y muy robusta, especial para limpiadoras de alta presión con una potencia flotante de 700–800 l/h. Para obtener una excelente calidad de espuma con la mitad de consumo de detergente.

Un acabado de alta calidad y el empleo de componentes robustos como, por ejemplo, un cuerpo base de latón garantizan la larga vida útil de nuestra lanza de espuma con bidón Basic 2 de nuevo diseño. Concebido para limpiadoras de alta presión con una potencia flotante de 700 a 800 litros por hora que no disponen de nuestra función Servo Control, el equipo impresiona por su extraordinaria calidad de espuma. Al mismo tiempo, el consumo de detergente se reduce a aproximadamente la mitad cuando se emplea nuestro VehiclePro detergente espumante RM 838. Un diafragma integrado posibilita una dosificación exacta en tres fases y evita un desajuste accidental. Asimismo, el firme, robusto y ergonómico depósito de detergente puede rellenarse con facilidad gracias a su gran apertura y permite un cambio un rápido.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 700 - 800
Tamaño de la boquilla ( ) 45
Presión máx. (bar) 300
Dosificación (%) 1 - 2 - 4
Contenido del depósito (l) 1
Temperatura (°C) máx. 60
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,8

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