Lanza de espuma DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Lanza de espuma con bidón DUO Advanced 3 concebida para el empleo con detergentes agresivos. Con cambio directo a limpieza a alta presión, ajuste del ángulo de pulverización y depósito de 2 l.
Gracias al revestimiento de níquel resistente en su cuerpo base, la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 3 de alta calidad con ángulo de pulverización de ajuste flexible es especialmente adecuada también para el empleo de detergentes agresivos. Diseñada para trabajos de limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher con función Servo Control y una capacidad de arrastre de entre 900 y 2.500 litros por hora, la lanza de espuma permite el cambio directo al chorro a alta presión. Además, la DUO Advanced 3 dispone de un depósito de detergente ergonómico y resistente de 2 litros de capacidad con una posibilidad de agarre adicional en el cuello y una amplia boca de llenado. Gracias a la posibilidad de dosificación exacta en 3 niveles con un diafragma integrado es prácticamente imposible una modificación accidental de la dosificación del detergente.
Características y ventajas
Posibilidad de cambio directo entre los productos químicos de limpieza y la limpieza a alta presiónAhorro de tiempo, ya que no es preciso sustituir la lanza pulverizadora ni los accesorios.
Depósito ergonómico de 2 litros para detergentePermite realizar trabajos de limpieza prolongados sin esfuerzo.
Dosificación del detergente con diafragma integradoPermite una dosificación precisa del detergente en 3 niveles. Para una calidad de espuma óptima. Evita una potencial dosificación excesiva del detergente.
Cuerpo base con revestimiento de níquel resistente
- Diseño muy resistente y de larga vida útil.
- Permite el empleo de detergentes más agresivos en caso necesario.
Ajuste flexible del ángulo de pulverización
- Chorro de espuma muy preciso.
- Permite un trabajo seguro en distancias medias.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|900 - 2500
|Tamaño de la boquilla (mm)
|38
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Contenido del depósito (l)
|2
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,5
Vídeos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos y equipos en el sector de la automoción, industria y agricultura
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
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