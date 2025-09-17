La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S permite un trabajo ergonómico al más alto nivel. Con ayuda de la cómoda pistola EASY!Force Advanced, se maneja sin esfuerzo al no haber retención de fuerzas. Una lanza de giratoria de acero inoxidable de 1050 milímetros proporciona la mayor eficiencia. Gracias al Servo Control, la presión y la cantidad de agua se regulan directamente en la pistola/lanza. Además, los sistemas de asistencia y un indicador de estado LED simplifican la manejabilidad. Como es habitual en Kärcher, los mejores materiales garantizan la máxima y más duradera calidad. En el interior del equipo funciona una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y un cabezal cilíndrico de latón. Un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire acciona la HD 10/25-4 S. Rieles de bastidor de aluminio integrados que reducen el peso y conforman un chasis ligero pero resistente, con opción a la carga con grúa. La estructura vertical según el concepto Upright ofrece la mayor movilidad durante el uso. A este respecto, la unidad de motor y bomba se incorpora en vertical. El compacto diseño se completa con un inteligente almacenamiento de los accesorios, como una bolsa de canguro y ganchos ajustables.