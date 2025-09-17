Los niveles de presión SOFT, MEDIUM o HARD ajustados al girar la lanza pulverizadora Vario Power y el modo de detergente se transmiten directamente a la pantalla de la pistola de alta presión. De este modo, el usuario sabe siempre en qué modo trabaja en ese momento. La indicación legible independientemente de las condiciones meteorológicas ofrece un mayor control y seguridad en la limpieza. La pistola es apta para todas las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5 gracias a la conexión Quick Connect.