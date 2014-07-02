La potente escoba de exterior PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas y un labio de secado ofrece un rendimiento de limpieza superior al de un cepillo manual común. Gracias a la alta presión, este potente cepillo elimina con rapidez y eficacia la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies. Se recomienda especialmente la potente escoba de exterior PS 40 para la limpieza de escaleras, terrazas, fachadas, garajes, balcones, muros, caminos y entradas. Además, es perfecta para la limpieza de escaleras y bordes. Es apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7.