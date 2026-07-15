El kit de filtros H13 con una proporción elevada de carbón activo con revestimiento antibacteriano elimina de forma fiable la mayoría de sustancias nocivas presentes en el aire con un grado de separación del 99,95 % en partículas de 0,3 µm de diámetro. El filtro captura el polvo, el polvo fino, las partículas, los aerosoles, los agentes patógenos e incluso los virus. Además, el revestimiento antibacteriano del material de filtro elimina los gérmenes y bacterias y se completa con una capa de carbón activo que filtra los olores, los vapores químicos, los COV (compuestos orgánicos volátiles) y otras sustancias nocivas del aire.