Set de Filtros para purificadores de aire AF 30
El elevado caudal de aire se combina con la eficiencia: el juego de filtros de recambio para el purificador de aire AF 30 está compuesto por material de filtro H13 e incluye una parte de carbón activo con revestimiento antibacteriano.
El kit de filtros H13 con una proporción elevada de carbón activo con revestimiento antibacteriano elimina de forma fiable la mayoría de sustancias nocivas presentes en el aire con un grado de separación del 99,95 % en partículas de 0,3 µm de diámetro. El filtro captura el polvo, el polvo fino, las partículas, los aerosoles, los agentes patógenos e incluso los virus. Además, el revestimiento antibacteriano del material de filtro elimina los gérmenes y bacterias y se completa con una capa de carbón activo que filtra los olores, los vapores químicos, los COV (compuestos orgánicos volátiles) y otras sustancias nocivas del aire.
Características y ventajas
Filtración H13
- Filtro H13 para la eliminación fiable de agentes patógenos y aerosoles.
- Eficiencia de filtrado del 99,95 %.
Parte de carbón activo
- Para controlar los olores y los vapores químicos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|2
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|357 x 178 x 80
Vídeos
Campos de aplicación
- Espacios interiores