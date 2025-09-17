Aplica la solución química y recoge el agua sucia, ¡sin necesidad de fregar! El Puzzi 4/20 Classic recoge la suciedad de alfombras y tapicerías, dejando su negocio o coche siempre limpio. Su tecnología de extracción permite una limpieza rápida y eficaz con una gran eliminación de la suciedad mientras se desliza suavemente por su alfombra o tapicería. El extractor Puzzi 4/20 Classic es adecuado para la limpieza higiénica y eficaz de su alfombra o tapicería, así como para eliminar la suciedad arraigada, garantizando una limpieza profunda, protección contra los ácaros del polvo y un hogar libre de alergias. Dispone de un depósito de 20L y 4L para el agua limpia y la solución química para la limpieza, lo que permite que no haya contacto con la suciedad, ya que el agua sucia va directamente al depósito. El Puzzi es perfectamente adecuado también para su uso en hogares, hoteles, oficinas, lavaderos de coches y mucho más. 5 en 1, aplicación de productos (pulverización), extracción, función de soplado para secado, aspiración de polvo y aspiración de líquidos Fácil de almacenar (compacto), depósito interno de agua limpia Soporte de accesorios para facilitar el transporte y el almacenamiento Filtro lavable de serie, más economía y practicidad Con parachoques, para evitar el impacto en el extractor en caso de impactos laterales