Taladrar, barrer y aspirar

Aspiradores multiusos

Los aspiradores multiusos de Kärcher más potentes de todos los tiempos.

Los polifacéticos aspiradores multiusos universales de Kärcher convencen por su potencia de aspiración extraordinaria, una eficiencia energética ejemplar, un nuevo concepto de extracción del filtro, así como una gama de accesorios especialmente desarrollados.

Independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, gruesa o fina: los aspiradores multiusos de Kärcher se encargan siempre de una recogida óptima de la suciedad y de obtener unos resultados de limpieza perfectos. En pocas palabras: Kärcher ofrece la solución adecuada para cada exigencia y necesidad, tanto para el uso intensivo como ocasional.