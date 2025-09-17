En vez de tener que barrer o aspirar de forma minuciosa después, el polvo de taladrar se elimina justo donde se produce, es decir, directamente en el agujero perforado. No importa si se utiliza la taladradora en la pared, en el techo o en superficies con baldosas, papel pintado, enlucido, piedra, hormigón o madera: gracias al sistema de dos cámaras y la junta de caucho esponjoso, el accesorio para las aspiradoras en seco y húmedo WD 2–6 Home & Garden de Kärcher se adapta a todas las superficies habituales. Así no necesita la ayuda de otra persona, sino que puede taladrar sin esfuerzo mientras el polvo de taladrar se aspira de forma limpia. Nuestro recogedor para el polvo de taladro es adecuado para todas las taladradoras convencionales con un tamaño de la broca de hasta 15 mm.