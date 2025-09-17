Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 1l

Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la limpieza de mantenimiento. Ideal para moquetas, alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 90 x 90 x 215
  • Alfombras y moquetas
  • Alfombras
  • Tapicerías
  • Asientos de automóviles