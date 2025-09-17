Champú para automóviles concentrado RM 562, 500ml

Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 70 x 240
Propiedades
  • Genera espuma y proporciona una limpieza potente y cuidadosa
  • Elimina la suciedad habitual de aceites, grasas, de los meses de invierno y de emisiones
  • Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión de Kärcher
  • pH neutro
  • Extremadamente respetuoso con los materiales
  • Tensoactivos biodegradables según la OCDE
  • Detergente concentrado
  • Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Atención
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Campos de aplicación
  • Plástico
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Superficies pintadas
  • Cromo
