Champú para automóviles concentrado RM 562, 500ml

Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.