Champú para automóviles concentrado RM 562, 500ml
Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|70 x 70 x 240
Propiedades
- Genera espuma y proporciona una limpieza potente y cuidadosa
- Elimina la suciedad habitual de aceites, grasas, de los meses de invierno y de emisiones
- Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión de Kärcher
- pH neutro
- Extremadamente respetuoso con los materiales
- Tensoactivos biodegradables según la OCDE
- Detergente concentrado
- Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
- El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
- Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Campos de aplicación
- Plástico
- Superficies de ventanas y de cristal
- Superficies pintadas
- Cromo