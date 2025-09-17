Aspirador en seco y húmedo NT 75/2 Ap Me Tc
Potente aspirador en seco y húmedo de 2 motores para uso profesional. La eficiente limpieza del filtro plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.
El NT 75/2 Ap Me es un potente aspirador en seco y húmedo con sistema ApClean para una elevada potencia de aspiración constante y largos períodos de trabajo. El robusto depósito de acero inoxidable de 75 l es ideal para grandes cantidades de suciedad y puede vaciarse fácilmente gracias a su bastidor móvil basculante. El aspirador tiene una carcasa de turbina compacta con tapa del filtro integrada para facilitar la extracción del filtro plegado plano de gran tamaño. El eficaz sistema de limpieza de filtros semiautomático ApClean garantiza una potencia de aspiración alta y constante, períodos de trabajo más largos y una larga vida útil del filtro. Además, el NT 75/2 Ap Me Tc ofrece un control automático del nivel de llenado. Esto asegura que no se exceda el volumen de llenado máximo permitido en la aspiración de suciedad líquida. Los líquidos absorbidos pueden eliminarse sin problemas a través de una manguera de desagüe resistente al aceite integrada. Con la ayuda del práctico sistema de clips, los accesorios se pueden conectar al aspirador de forma rápida y sencilla. El equipo está provisto de almacenamiento para mangueras, un soporte para accesorios y una superficie de almacenamiento de gran tamaño (por ejemplo, para herramientas). 2 grandes ruedas fijas y 2 ruedas de dirección confieren al NT 75/2 Ap Me Tc la movilidad necesaria.arse sin problemas a través de una manguera de desagüe resistente al aceite instalada de forma fija. Con ayuda del práctico sistema de clip, los accesorios se conectan al aspirador de forma sencilla y rápida. El equipo está dotado de un almacenamiento para mangueras, un soporte para accesorios, así como una gran superficie de apoyo (p.ej., para herramientas). Dos grandes ruedas de caballete y dos rodillos de dirección dotan al NT 75/2 Ap Me Tc de la necesaria movilidad.
Características y ventajas
Superficie de apoyo integradaLa gran superficie de apoyo integrada en la cabeza de la carcasa permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas y que siempre estén a mano.
Manguera de desagüe integradaLos líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.
Limpieza semiautomática del filtroLa limpieza del filtro semiautomática mantiene la elevada potencia de aspiración de manera eficaz y duradera.
Fijación de manguera y codo
- Sencilla fijación de manguera de aspiración y codo durante el transporte y almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|75
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2760
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|26
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: Material de fibra de celulosa
- Bastidor móvil basculante
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
