El NT 75/2 Ap Me es un potente aspirador en seco y húmedo con sistema ApClean para una elevada potencia de aspiración constante y largos períodos de trabajo. El robusto depósito de acero inoxidable de 75 l es ideal para grandes cantidades de suciedad y puede vaciarse fácilmente gracias a su bastidor móvil basculante. El aspirador tiene una carcasa de turbina compacta con tapa del filtro integrada para facilitar la extracción del filtro plegado plano de gran tamaño. El eficaz sistema de limpieza de filtros semiautomático ApClean garantiza una potencia de aspiración alta y constante, períodos de trabajo más largos y una larga vida útil del filtro. Además, el NT 75/2 Ap Me Tc ofrece un control automático del nivel de llenado. Esto asegura que no se exceda el volumen de llenado máximo permitido en la aspiración de suciedad líquida. Los líquidos absorbidos pueden eliminarse sin problemas a través de una manguera de desagüe resistente al aceite integrada. Con la ayuda del práctico sistema de clips, los accesorios se pueden conectar al aspirador de forma rápida y sencilla. El equipo está provisto de almacenamiento para mangueras, un soporte para accesorios y una superficie de almacenamiento de gran tamaño (por ejemplo, para herramientas). 2 grandes ruedas fijas y 2 ruedas de dirección confieren al NT 75/2 Ap Me Tc la movilidad necesaria.