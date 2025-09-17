Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp Pack
Barredora-aspiradora a batería con acompañante KM 75/40 W Bp Pack con una tracción cómoda, baterías suministradas de serie y cargador para montaje empotrado con control electrónico.
Los interiores con superficies a partir de aprox. 600 metros cuadrados como, por ejemplo, naves de producción o almacenamiento, son el lugar de uso ideal para nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W Bp Pack, compacta y muy maniobrable, con baterías de serie y cargador para montaje empotrado con control electrónico. El sistema de barrido por proyección superior con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido y cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido sin herramientas garantiza resultados de limpieza rápidos y en profundidad para todos los tipos de suelos duros y, con el kit para limpiar alfombras opcional, incluso en suelos textiles. Gracias al conjunto eficaz de aspiración de polvo de alto rendimiento y a la limpieza mecánica de los filtros, la barredora-aspiradora trabaja prácticamente sin polvo y también limpia de forma muy silenciosa. El concepto EASY Operation intuitivo, el depósito de suciedad móvil de 40 litros con sistema de carro, la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual y otros muchos detalles sofisticados ofrecen una máxima comodidad al usuario y permiten períodos de trabajo largos y sin fatiga.
Características y ventajas
Depósito para la suciedad con empuñadura de carritoCómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Concepto de funcionamiento EASY OperationManejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control. Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Mantenimiento muy fácil
- Cambio del cepillo cilíndrico de barrido y de los filtros sin herramientas para un mantenimiento en cualquier parte.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Accionamiento
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/W)
|24 / 400
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3375
|Ancho de trabajo (mm)
|550
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|750
|Depósito de suciedad (l)
|40
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|1,8
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|125
|Peso, listo para el uso (kg)
|125
|Peso con embalaje incluido (kg)
|134,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Filtro plegado plano: de poliéster
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Tracción hacia delante
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Depósito para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Asa de empuje plegable
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
Vídeos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.