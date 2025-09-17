FloorPro limpiador básico intensivo Extra RM 752 ASF, 10l

Detergente básico industrial altamente alcalino y decapante para eliminar la suciedad más persistente procedente de aceites, grasas y minerales, así como los revestimientos de suelos resistentes a los álcalis.

Detergente básico Extra intensivo FloorPro RM 752 de Kärcher, altamente alcalino, desarrollado tanto para decapar como para una potente limpieza básica de diversas superficies y revestimientos de suelo en entornos industriales. Dependiendo de las exigencias, el producto para el uso en máquina con monodisco o fregadora-aspiradora puede utilizarse en el método de un paso para la limpieza y en el método de dos pasos para el decapado. De este modo, elimina de forma fiable los recubrimientos de cera y polímero, así como la suciedad más persistente procedente de aceites, grasas y minerales, como la que se encuentra en entornos logísticos y de producción. El detergente básico intensivo Extra FloorPro RM 752 es especialmente adecuado para suelos industriales y de descarga electroestática, soleras de cemento, superficies de resina epoxi y otros suelos resistentes a los álcalis. Además, el detergente es poco espumoso para aprovechar al máximo la capacidad del depósito de las fregadoras-aspiradoras. La formulación sin silicona también permite su uso en empresas de tratamiento de metales y pinturas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 13,2
Peso con embalaje incluido (kg) 11,5
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
