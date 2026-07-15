Nuestro detergente básico universal FloorPro RM 754 a base de disolventes es la solución de limpieza ideal para eliminar revestimientos de polímero y cera de suelos sensibles a los álcalis, como los suelos de linóleo, y también es adecuado para eliminar revestimientos de superficies resistentes a los álcalis, como los suelos de PVC. Además, FloorPro RM 754 también puede utilizarse en suelos de descarga electroestática y está diseñado para su aplicación con máquinas monodisco y fregadoras-aspiradoras. Gracias a su formulación especialmente poco espumosa, permite una utilización muy eficaz del volumen del depósito y, por tanto, aplicaciones de limpieza prolongadas. El decapante es de pH neutro, tiene muy buena compatibilidad de materiales y también es adecuado para su uso en separadores de aceite.