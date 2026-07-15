FloorPro limpiador básico universal RM 754, 10l
Detergente básico de gran eficiencia para el decapado ligero de capas de cera y polímeros de suelos en base agua y suelos sensibles a los álcalis. No es necesario aclarar después.
Nuestro detergente básico universal FloorPro RM 754 a base de disolventes es la solución de limpieza ideal para eliminar revestimientos de polímero y cera de suelos sensibles a los álcalis, como los suelos de linóleo, y también es adecuado para eliminar revestimientos de superficies resistentes a los álcalis, como los suelos de PVC. Además, FloorPro RM 754 también puede utilizarse en suelos de descarga electroestática y está diseñado para su aplicación con máquinas monodisco y fregadoras-aspiradoras. Gracias a su formulación especialmente poco espumosa, permite una utilización muy eficaz del volumen del depósito y, por tanto, aplicaciones de limpieza prolongadas. El decapante es de pH neutro, tiene muy buena compatibilidad de materiales y también es adecuado para su uso en separadores de aceite.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|10,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|11,2
Vídeos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos
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