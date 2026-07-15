Fregadora-aspiradora B 260 RI Bp+D100+DOSE
Con cabezal de cepillos circulares, un ancho útil de 100 cm, velocidad de marcha de 10 km/h y depósitos de 260 l: la robusta fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp para exigentes usos industriales. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp equipada de serie con el sistema de dosificación de detergente DOSE respetuoso con los recursos, función de llenado automático Auto Fill para el llenado rápido del depósito, un sistema de lavado manual de depósitos, una optimización automática de la aplicación de agua en curvas y un foco. El equipo robusto con rodillos deflectores macizos y cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable está especialmente diseñado para los trabajos más exigentes en el entorno industrial y destaca con resultados de aspiración extraordinarios gracias a las dos turbinas Ec exentas de desgaste y a la tobera de nuevo diseño con flujo de aire optimizado. La velocidad de marcha de hasta 10 km/h, los depósitos de 260 litros de capacidad y el ancho útil de 100 centímetros del cabezal de cepillos circulares perfeccionado posibilitan altos rendimientos en superficie. En caso de trayectos en curva demasiado rápidos, un sensor de ángulo de giro asegura la máxima seguridad frenando el equipo. Está disponible opcionalmente una superficie de fregado lateral para ampliar el ancho útil y limpiar hasta los bordes.
Características y ventajas
Velocidad de marcha de 10 km/hPermite un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido y rápidos trayectos de transporte. Sensor de ángulo de giro como característica de seguridad en curvas. Frenado automático en caso de velocidad demasiado elevada en trayectos en curva.
Con dos turbinas de serieExcelentes resultados de aspiración en todo tipo de superficies. Turbinas Ec exentas de desgaste. Flujo de aire optimizado con tobera de nuevo diseño.
Tobera industrial soldadaCon labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos. Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración. Robusto soporte de paralelogramo con función de sorteo de obstáculos.
Con sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos (Daytime Cleaning, hospitales, hoteles, etc.).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (cm)
|100
|Ancho útil al aspirar. ( )
|114
|Depósito de agua limpia/sucia ( )
|260 / 260
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 10000
|Rendimiento en superficie práctico (m²)
|7000
|Batería (V)
|36
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 10
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|140
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|150 / 42
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|212
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 9
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Peso total permitido (kg)
|1840
|Peso sin accesorios (kg)
|628
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema patentado de lavado del depósito
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Volante regulable
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Vídeos
Campos de aplicación
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
Accesorios
Detergentes
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