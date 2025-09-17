Equipada con un cepillo lateral montado en el lado derecho que amplía el ancho útil en un total de unos 1350 mm, el equipo combinado con conductor accionado con gas líquido y respetuoso con el medioambiente B 300 RI LPG convence en la limpieza de mantenimiento y a fondo de superficies grandes. El cepillo lateral, resistente a colisiones y montado sobre muelles en el lado derecho del equipo, permite la limpieza muy cerca de los bordes en paredes y esquinas. Un cepillo cilíndrico extragrande, un depósito de agua de 300 litros y una tobera ancha y curva permiten barrer, fregar y aspirar de manera rápida y eficaz en un solo procedimiento y obtener rendimientos de superficie de hasta 16 550 m²/h. A continuación, la suciedad se puede eliminar de una manera muy fácil y confortable para el usuario por medio del vaciado en alto. Además, la B 300 RI LPG también está indicada para usos más exigentes gracias a su bastidor de acero robusto.