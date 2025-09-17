El manejo extremadamente sencillo mediante elementos de control codificados por colores es una de las características principales de nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías. Su diseño compacto y delgado facilita el manejo y el transporte y proporciona un alto grado de maniobrabilidad y agilidad. Así, el equipo de la gama de 70 l es una buena alternativa para los equipos «walk behind». Este concepto se complementa con unos detalles útiles, como la estación base, que está equipada con un gancho que permite llevar el equipo de limpieza manual, o el soporte disponible opcionalmente para un saco de basura, además de una mopa de barrido previo. Tenga en cuenta que las baterías y el cargador se deben pedir por separado.