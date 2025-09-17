Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic *KAP
Para el rendimiento de superficie de hasta 2000 m² por hora: la fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías y con cepillo circular. Las baterías y el cargador se deben pedir por separado.
El manejo extremadamente sencillo mediante elementos de control codificados por colores es una de las características principales de nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías. Su diseño compacto y delgado facilita el manejo y el transporte y proporciona un alto grado de maniobrabilidad y agilidad. Así, el equipo de la gama de 70 l es una buena alternativa para los equipos «walk behind». Este concepto se complementa con unos detalles útiles, como la estación base, que está equipada con un gancho que permite llevar el equipo de limpieza manual, o el soporte disponible opcionalmente para un saco de basura, además de una mopa de barrido previo. Tenga en cuenta que las baterías y el cargador se deben pedir por separado.
Características y ventajas
Manejo sencillo
- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Tecnología de cepillos circulares
- Diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado.
- Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil.
- Cambio de cepillos mediante un pedal.
Diseño compacto y estrecho
- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.
- Fácil transporte
Accesorios opcionales: mopa de barrido previo
- Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
- Ayuda a evitar las obstrucciones del canal de aspiración.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|900
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|70 / 70
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2805
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1964
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 5,5
|Capacidad ascensional (%)
|8
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|155
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|19,5
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1650
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|mín. 66
|Peso total permitido (kg)
|345
|Peso sin accesorios (kg)
|112
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Válvula magnética
- Tobera recta: 1 Unidad(es)
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Vídeos
Campos de aplicación
- Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza
