Potente y muy fácil de utilizar: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 75/120 R Classic Bp con tecnología de cepillos circulares y 75 centímetros de ancho útil para tareas de limpieza en, por ejemplo, supermercados, centros comerciales, hospitales, centros de producción o almacenes. Los elementos de control señalizados con un código de colores permiten un manejo muy fácil. Todo esto se complementa con el innovador sistema de llaves KIK, que evita en gran medida los errores de manejo. Y la dosificación de agua en función de la velocidad garantiza un bajo consumo, que se puede ajustar en cualquier momento. El usuario también se beneficia de luces de seguridad diurnas para aumentar la seguridad pasiva.