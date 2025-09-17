Extremadamente potente y con un equipamiento superior, nuestra limpiadora móvil de ultra alta presión HD 18/50-4 Cage Advanced de la gama compacta UHP es un equipo verdaderamente versátil para las más diversas aplicaciones en la industria, el sector de la construcción y el sector del transporte. Con una presión de trabajo de 500 bar, un caudal de agua de 30 l/min y una potencia de limpieza de hasta 30 kW, es posible eliminar eficazmente cantidades grandes de suciedad y los depósitos más incrustados. La descarga automática de presión garantiza un manejo cómodo y sencillo. La válvula reduce la presión en la manguera para que permanezca flexible con la pistola cerrada. Asimismo, al sacar la pistola, la presión aumenta poco a poco, evitando de esta forma un retroceso repentino. Además de tratarse de una de las limpiadoras de ultra alta presión más ligeras de su categoría, la HD 18/50-4 destaca también por su extrema flexibilidad y su alta movilidad. El robusto equipo móvil Cage dispone de 4 ruedas de gran tamaño, un gancho de grúa para el transporte en terrenos impracticables y puede ser trasladado, además, hasta el lugar de destino con una carretilla elevadora. El selector giratorio intuitivo permite, por otro lado, un manejo particularmente sencillo del equipo.