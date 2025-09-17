Limpiadora de ultra-alta presión HD 18/50-4 Cage Adv

El equipo más potente de nuestra gama compacta UHP: la compacta HD 18/50-4 Cage Advanced con descarga automática de presión y máxima flexibilidad para gran diversidad de usos.

Extremadamente potente y con un equipamiento superior, nuestra limpiadora móvil de ultra alta presión HD 18/50-4 Cage Advanced de la gama compacta UHP es un equipo verdaderamente versátil para las más diversas aplicaciones en la industria, el sector de la construcción y el sector del transporte. Con una presión de trabajo de 500 bar, un caudal de agua de 30 l/min y una potencia de limpieza de hasta 30 kW, es posible eliminar eficazmente cantidades grandes de suciedad y los depósitos más incrustados. La descarga automática de presión garantiza un manejo cómodo y sencillo. La válvula reduce la presión en la manguera para que permanezca flexible con la pistola cerrada. Asimismo, al sacar la pistola, la presión aumenta poco a poco, evitando de esta forma un retroceso repentino. Además de tratarse de una de las limpiadoras de ultra alta presión más ligeras de su categoría, la HD 18/50-4 destaca también por su extrema flexibilidad y su alta movilidad. El robusto equipo móvil Cage dispone de 4 ruedas de gran tamaño, un gancho de grúa para el transporte en terrenos impracticables y puede ser trasladado, además, hasta el lugar de destino con una carretilla elevadora. El selector giratorio intuitivo permite, por otro lado, un manejo particularmente sencillo del equipo.

Características y ventajas
Válvula de descarga de presión
  • La válvula de descarga de presión reduce la presión en la manguera para que permanezca flexible con la pistola cerrada.
  • Se evita así un retroceso repentino puesto que, al sacar la pistola, la presión aumenta poco a poco.
  • La mejora considerable del manejo facilita, por ejemplo, el cambio de la zona de trabajo.
Alta movilidad
  • Grandes ruedas y un centro de gravedad óptimo aseguran una elevada movilidad del equipo, a pesar de su tamaño.
  • Un práctico gancho de grúa permite el sencillo transporte del equipo también en terrenos impracticables.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión de trabajo (bar/MPa) máx. 500 / máx. 50
Caudal (l/h) 1800
Temperatura de entrada (°C) máx. 60
Combustible Eléctrica
Potencia del motor (kW) 30
Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 380 / 415
Frecuencia (Hz) 50
Tipo de bombas Cigüeñal
Peso sin accesorios (kg) 307
Peso (con accesorios) (kg) 321,3
Peso con embalaje incluido (kg) 328,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 747 x 1317 x 1093

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Pistola industrial
  • Lanza de acero inoxidable: 700 mm
  • Boquilla de chorro plano

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
  • Válvula de seguridad
  • Contador de horas de funcionamiento
Limpiadora de ultra-alta presión HD 18/50-4 Cage Adv
Campos de aplicación
  • Para la eliminación de pintura y la eliminación de capas de óxido en superficies metálicas
  • Para la eliminación de algas, conchas, incrustaciones y restos de cal en barcos y alrededores
  • Limpieza de cubiertas, compartimentos de carga y contenedores de mercancías
  • Para la eliminación de abrasión de neumáticos en pistas de aterrizaje de aeropuertos
  • Limpieza de tubos, depósitos y otros recipientes en plataformas petrolíferas
  • Limpieza general de depósitos y limpieza de tubos de intercambiadores de calor
  • Limpieza de vagones de mercancías/camiones cisterna, vehículos y equipamientos
  • Para la limpieza de cabinas de pintura, rejillas, piezas de maquinaria
  • Para la limpieza de máquinas de construcción y sus piezas, como cadenas, árboles de mezcla o depósitos de agitación
  • Para la limpieza de equipamiento de construcción como, por ejemplo, encofrados y andamios, así como vehículos
