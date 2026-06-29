Boquilla de alto rendimiento 15°, 040

Boquilla de chorro de abanico con ángulo de pulverización de 15 ° adecuado para suciedad persistente.

Boquilla de chorro de abanico con ángulo de pulverización de 15 ° adecuado para suciedad persistente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 40
Ángulo (°) 15
Conexión EASY!Lock
Color plata
Equipos compatibles
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Kärcher Argentina S.A.
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