Boquilla de alto rendimiento 15°, 040
Boquilla de chorro de abanico con ángulo de pulverización de 15 ° adecuado para suciedad persistente.
Boquilla de chorro de abanico con ángulo de pulverización de 15 ° adecuado para suciedad persistente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de la boquilla ( )
|40
|Ángulo (°)
|15
|Conexión
|EASY!Lock
|Color
|plata
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