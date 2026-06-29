Boquilla manual chorro concentrado

Ideal para la limpieza en las grietas, esquinas, bordes y otras áreas difíciles de alcanzar. Junto con el cepillo redondo, las aplicaciones son numerosas.

Ideal para la limpieza en las grietas, esquinas, bordes y otras áreas difíciles de alcanzar. Junto con el cepillo redondo, ideal para numerosos usos en cocinas, baños y aseos. Facilita la limpieza en las grietas fácil.

Características y ventajas
Accesorio para los accesorios
  • Accesorio para cepillos, boquilla de alimentación y extensión
Forma curva
  • Mejor accesibilidad de los lugares de difícil acceso
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 180 x 50 x 40
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Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
  • Alfombras
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