Boquilla manual chorro concentrado
Ideal para la limpieza en las grietas, esquinas, bordes y otras áreas difíciles de alcanzar. Junto con el cepillo redondo, las aplicaciones son numerosas.
Ideal para la limpieza en las grietas, esquinas, bordes y otras áreas difíciles de alcanzar. Junto con el cepillo redondo, ideal para numerosos usos en cocinas, baños y aseos. Facilita la limpieza en las grietas fácil.
Características y ventajas
Accesorio para los accesorios
- Accesorio para cepillos, boquilla de alimentación y extensión
Forma curva
- Mejor accesibilidad de los lugares de difícil acceso
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|180 x 50 x 40
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Campos de aplicación
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
- Alfombras
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