El cepillo práctico de lavado tiene cerdas suaves y es por tanto ideal para limpiar zonas sensibles y áreas que son difíciles de alcanzar en la zona exterior. Si es el coche, muebles de jardín o la parrilla del radiador - el cepillo de lavado garantiza la limpieza protectora y es adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7.