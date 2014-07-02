Cepillos de lavado rígido

Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de las zonas sensibles y áreas que son de difícil acceso en la zona exterior. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.

El cepillo práctico de lavado tiene cerdas suaves y es por tanto ideal para limpiar zonas sensibles y áreas que son difíciles de alcanzar en la zona exterior. Si es el coche, muebles de jardín o la parrilla del radiador - el cepillo de lavado garantiza la limpieza protectora y es adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7.

Características y ventajas
Cerdas extra suaves
  • Permite la limpieza de zonas delicadas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 333 x 82 x 164
Campos de aplicación
  • Vehículos
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com