Cepillos de lavado rígido
Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de las zonas sensibles y áreas que son de difícil acceso en la zona exterior. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.
El cepillo práctico de lavado tiene cerdas suaves y es por tanto ideal para limpiar zonas sensibles y áreas que son difíciles de alcanzar en la zona exterior. Si es el coche, muebles de jardín o la parrilla del radiador - el cepillo de lavado garantiza la limpieza protectora y es adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7.
Características y ventajas
Cerdas extra suaves
- Permite la limpieza de zonas delicadas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|333 x 82 x 164
Campos de aplicación
- Vehículos