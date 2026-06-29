Enrollador para mangueras automático de acero inoxidable/plástico, 20 m

carrete de manguera automático para la manguera de alta presión 20 m. La consola consta de acero inoxidable, el tambor está hecho de plástico.

carrete de manguera automático para la manguera de alta presión 20 m. La consola consta de acero inoxidable, el tambor está hecho de plástico.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 150
Presión máx. (bar) 200
Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 13,2

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
Accesorios
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