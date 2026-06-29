Enrollador para mangueras automático, pintado en gris basalto, 20 m

carretes de mangueras automáticas proporcionan el más alto nivel de seguridad y comodidad para enrollar y desenrollar mangueras HP. Por ejemplo: el orden no. 6,110 a 011,0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o el orden no. 6,110 a 028,0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 130
Peso con embalaje incluido (kg) 16,9

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
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