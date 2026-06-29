Enrollador para mangueras automático, pintado en gris basalto, 20 m
carretes de mangueras automáticas proporcionan el más alto nivel de seguridad y comodidad para enrollar y desenrollar mangueras HP. Por ejemplo: el orden no. 6,110 a 011,0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o el orden no. 6,110 a 028,0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Temperatura (°C)
|máx. 130
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,9
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
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