FRV 30

Con la succión automática integrada del agua sucia, el FRV 30 hace que la limpieza de la superficie sea aún más eficiente y se puede usar tanto en el interior como en el exterior. Ya no es necesario enjuagar la superficie después de la limpieza, ya que el agua sucia se puede descargar a través de la manguera de succión de 5 m suministrada. Las características de calidad adicionales son los rodillos de dirección que no dejan marcas y el doble cojinete de cerámica. El kit de boquillas específico de la máquina debe pedirse por separado. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 5,6
Videos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com