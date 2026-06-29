FRV 30

Con la succión automática integrada del agua sucia, el FRV 30 hace que la limpieza de la superficie sea aún más eficiente y se puede usar tanto en el interior como en el exterior. Ya no es necesario enjuagar la superficie después de la limpieza, ya que el agua sucia se puede descargar a través de la manguera de succión de 5 m suministrada. Las características de calidad adicionales son los rodillos de dirección que no dejan marcas y el doble cojinete de cerámica. El kit de boquillas específico de la máquina debe pedirse por separado. Max. 250 bar / 1000 l / h / 60 ° C.