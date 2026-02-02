Las cerdas negras del cepillo de lavado de fijación intercambiables Hogar y Jardín son más duras que las cerdas transparentes de la unión intercambiables universal - lo que es más fácil quitar la suciedad adherida. Ideal para la limpieza de superficies resistentes, tales como piedra, metal o plástico con el cepillo de lavado giratorio. El archivo adjunto es compatible con el cepillo de lavado WB 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de WB 100.