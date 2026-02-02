Interchangeable attachment home & garden for WB 120 and WB 100

Para la limpieza a fondo de superficies resistentes alrededor de la casa: El cepillo de lavado unión intercambiables Hogar y jardín para el cepillo de lavado giratorio.

Las cerdas negras del cepillo de lavado de fijación intercambiables Hogar y Jardín son más duras que las cerdas transparentes de la unión intercambiables universal - lo que es más fácil quitar la suciedad adherida. Ideal para la limpieza de superficies resistentes, tales como piedra, metal o plástico con el cepillo de lavado giratorio. El archivo adjunto es compatible con el cepillo de lavado WB 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de WB 100.

Características y ventajas
Cerdas duras negras
  • Facilitar la limpieza de la suciedad persistente.
Para las superficies en el hogar
  • Ideal para la limpieza de superficies resistentes, tales como piedra, metal y plástico.
Accesorios opcionales
  • Más versatilidad para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
  • Puede ser utilizado con el cepillo de lavado wb 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de wb 100.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 153 x 153 x 58
