Interchangeable attachment home & garden for WB 120 and WB 100
Para la limpieza a fondo de superficies resistentes alrededor de la casa: El cepillo de lavado unión intercambiables Hogar y jardín para el cepillo de lavado giratorio.
Las cerdas negras del cepillo de lavado de fijación intercambiables Hogar y Jardín son más duras que las cerdas transparentes de la unión intercambiables universal - lo que es más fácil quitar la suciedad adherida. Ideal para la limpieza de superficies resistentes, tales como piedra, metal o plástico con el cepillo de lavado giratorio. El archivo adjunto es compatible con el cepillo de lavado WB 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de WB 100.
Características y ventajas
Cerdas duras negras
- Facilitar la limpieza de la suciedad persistente.
Para las superficies en el hogar
- Ideal para la limpieza de superficies resistentes, tales como piedra, metal y plástico.
Accesorios opcionales
- Más versatilidad para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
- Puede ser utilizado con el cepillo de lavado wb 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de wb 100.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Campos de aplicación
- Las puertas de garaje