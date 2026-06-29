Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)

inyector de detergente para alta independiente y la dosis baja presión. dosis máxima de aproximadamente 15%.

inyector de detergente para alta independiente y la dosis baja presión. dosis máxima de aproximadamente 15%.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 1,7
Accesorios
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Kärcher Argentina S.A.
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CP 1621

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