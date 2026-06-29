Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)
inyector de detergente para alta independiente y la dosis baja presión. dosis máxima de aproximadamente 15%.
inyector de detergente para alta independiente y la dosis baja presión. dosis máxima de aproximadamente 15%.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,7
Accesorios
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