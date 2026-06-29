Paquete de boquillas para instalación de proyección en húmedo

Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher.

El kit de boquillas específico asegura el rendimiento óptimo de la instalación de rociado de Kärcher. Se compone de boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.762-010/-022.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
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