La pieza de boquilla de alimentación y extensión incluidos en el conjunto aumenta de manera significativa el poder de limpieza de la boquilla detalle. El chorro de vapor es aún más eficaz y asegura sin esfuerzo, la limpieza ecológica en zonas de difícil acceso, por ejemplo, esquinas, bordes y hendiduras. Adecuado para numerosas aplicaciones en la cocina, cuarto de baño y WC.