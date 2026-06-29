Power nozzle set
El conjunto de boquilla de alimentación contiene una boquilla de energía, incl. pieza de extensión. Perfecto para sin esfuerzo, la limpieza ecológica en zonas de difícil acceso, por ejemplo, rincones y grietas.
La pieza de boquilla de alimentación y extensión incluidos en el conjunto aumenta de manera significativa el poder de limpieza de la boquilla detalle. El chorro de vapor es aún más eficaz y asegura sin esfuerzo, la limpieza ecológica en zonas de difícil acceso, por ejemplo, esquinas, bordes y hendiduras. Adecuado para numerosas aplicaciones en la cocina, cuarto de baño y WC.
Características y ventajas
Abertura estrechada para salida de vapor
- También se aumenta el poder de limpieza del chorro de vapor.
- El aumento del poder de limpieza permite que la suciedad se puede quitar fácilmente de las grietas y esquinas.
Pieza de extensión para la boquilla detalle
- Sin esfuerzo acceder a zonas difíciles de alcanzar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|107 x 21 x 21
Campos de aplicación
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
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