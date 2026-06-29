Round brush set

Práctico sistema de cepillo redondo con dos negro y dos cepillos de color amarillo - perfecto para su uso en diferentes áreas.

El conjunto de cepillo redondo contiene dos negro y dos cepillos redondos amarillos. Perfecto para su uso en diferentes áreas. Por ejemplo, un color se puede utilizar en el baño y el otro para las tareas de limpieza en la cocina. Las cerdas flexibles en el cepillo de vapor cumplen prácticamente todas las tareas de forma fiable y sin esfuerzo.

Características y ventajas
Dos colores diferentes (negro y amarillo)
  • Trabajo higiénico en diversas áreas de uso (áreas sanitarias, cocina, accesorios, etc.).
Material de alta calidad de las cerdas
  • Eliminar la suciedad adherida fácilmente.
  • Larga vida útil gracias al lento desgaste de las cerdas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 40 x 26 x 26
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
  • Limpieza de drenajes
  • Lavabo / fregadero
  • Las superficies de trabajo en la cocina
  • Grifería
  • Baño
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