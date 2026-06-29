Round brush set
Práctico sistema de cepillo redondo con dos negro y dos cepillos de color amarillo - perfecto para su uso en diferentes áreas.
El conjunto de cepillo redondo contiene dos negro y dos cepillos redondos amarillos. Perfecto para su uso en diferentes áreas. Por ejemplo, un color se puede utilizar en el baño y el otro para las tareas de limpieza en la cocina. Las cerdas flexibles en el cepillo de vapor cumplen prácticamente todas las tareas de forma fiable y sin esfuerzo.
Características y ventajas
Dos colores diferentes (negro y amarillo)
- Trabajo higiénico en diversas áreas de uso (áreas sanitarias, cocina, accesorios, etc.).
Material de alta calidad de las cerdas
- Eliminar la suciedad adherida fácilmente.
- Larga vida útil gracias al lento desgaste de las cerdas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|40 x 26 x 26
Campos de aplicación
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
- Limpieza de drenajes
- Lavabo / fregadero
- Las superficies de trabajo en la cocina
- Grifería
- Baño