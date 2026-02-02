SH 3 manguera de aspiración

Manguera de aspiración 3 metros para sacar agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua y barriles.

La manguera de succión es adecuado para todos los K 4 a dispositivos K 7 y hace que sea posible extraer agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua y barriles.

Características y ventajas
Simplemente por succión
  • Dibujo rápido de agua almacenada; suministro de agua para lavadoras a presión
Muy útil
  • Succión de agua práctica permite el uso de ahorro de recursos de fuentes alternativas de agua.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 250 x 60
Campos de aplicación
  • Dibujo agua, por ejemplo, de cisternas, colillas de agua, pozos, etc.
