SH 3 manguera de aspiración
Manguera de aspiración 3 metros para sacar agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua y barriles.
La manguera de succión es adecuado para todos los K 4 a dispositivos K 7 y hace que sea posible extraer agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua y barriles.
Características y ventajas
Simplemente por succión
- Dibujo rápido de agua almacenada; suministro de agua para lavadoras a presión
Muy útil
- Succión de agua práctica permite el uso de ahorro de recursos de fuentes alternativas de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|250 x 250 x 60
Videos
Campos de aplicación
- Dibujo agua, por ejemplo, de cisternas, colillas de agua, pozos, etc.
