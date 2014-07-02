SH 5, manguera de aspiración

Manguera respetuoso del medio ambiente largo de succión 5-metros para la aspiración de agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua o contenedores de agua.

La manguera de aspiración de 5-metro es adecuado para todos los K 4 a dispositivos K 7 y permite que el agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua o contenedores de agua para ser aspirado. La manguera está libre de ftalatos y PVC, hasta el 90 por ciento reciclable y también cuenta con el embalaje muy amigable con el medio ambiente.

Características y ventajas
Simplemente por succión
  • Aspirar agua de fuentes alternativas rápidamente; suministro de agua para lavadoras a presión.
Muy útil
  • Succión de agua práctica permite el uso de ahorro de recursos de fuentes alternativas de agua.
Amigable con el medio ambiente
  • Libre de ftalatos y pvc, hasta el 90 por ciento reciclable y cuenta con el embalaje muy amigable con el medio ambiente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 0,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 250 x 85
Videos
Campos de aplicación
  • Dibujo agua, por ejemplo, de cisternas, colillas de agua, pozos, etc.
