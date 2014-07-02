La manguera de aspiración de 5-metro es adecuado para todos los K 4 a dispositivos K 7 y permite que el agua de fuentes alternativas tales como colillas de agua o contenedores de agua para ser aspirado. La manguera está libre de ftalatos y PVC, hasta el 90 por ciento reciclable y también cuenta con el embalaje muy amigable con el medio ambiente.