T 4xx 2020 SZ KTC

Las toberas de repuesto de alta calidad garantizan boquilla fácil de cambiar y son adecuados para los T-Racer T 7 Plus, T 5 y T 450 hidrolavadoras de superficies. Incluye boquillas para diferentes clases de potencia de lavado a presión.

Las puntas de repuesto de alta calidad significan que las boquillas accesorias en los hidrolavadoras de T-Racer 7 T Plus, T5 y 450 de superficie se pueden sustituir de forma rápida y sencilla. Incluye tres pares de boquillas para diferentes clases de rendimiento de lavado a presión y dos soportes para sujetar en su lugar. Para el T-Racer 7 T y T Plus 450, una boquilla de alimentación de esquina y borde de limpieza, así como una boquilla de enjuague para enjuagar el área limpia, son parte del conjunto.

Características y ventajas
Boquilla de reemplazo
  • Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
  • De alta calidad para una larga vida útil.
Alta presión - chorro plano
  • Incluso limpieza y el aflojamiento de la suciedad persistente.
Limpieza de gran alcance con alta presión
  • Eliminación de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 17 x 17 x 18

Para otros modelos, por favor, contactar con nuestro Servicio técnico o distribuidor oficial

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com