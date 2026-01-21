T 4xx 2020 SZ KTC
Las puntas de repuesto de alta calidad significan que las boquillas accesorias en los hidrolavadoras de T-Racer 7 T Plus, T5 y 450 de superficie se pueden sustituir de forma rápida y sencilla. Incluye tres pares de boquillas para diferentes clases de rendimiento de lavado a presión y dos soportes para sujetar en su lugar. Para el T-Racer 7 T y T Plus 450, una boquilla de alimentación de esquina y borde de limpieza, así como una boquilla de enjuague para enjuagar el área limpia, son parte del conjunto.
Características y ventajas
Boquilla de reemplazo
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- De alta calidad para una larga vida útil.
Alta presión - chorro plano
- Incluso limpieza y el aflojamiento de la suciedad persistente.
Limpieza de gran alcance con alta presión
- Eliminación de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 18
Para otros modelos, por favor, contactar con nuestro Servicio técnico o distribuidor oficial