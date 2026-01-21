Las puntas de repuesto de alta calidad significan que las boquillas accesorias en los hidrolavadoras de T-Racer 7 T Plus, T5 y 450 de superficie se pueden sustituir de forma rápida y sencilla. Incluye tres pares de boquillas para diferentes clases de rendimiento de lavado a presión y dos soportes para sujetar en su lugar. Para el T-Racer 7 T y T Plus 450, una boquilla de alimentación de esquina y borde de limpieza, así como una boquilla de enjuague para enjuagar el área limpia, son parte del conjunto.