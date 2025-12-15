Boquilla de lavado 2 en 1 XXL
Con la boquilla de lavado XXL 2 en 1, las alfombras de tamaño medio y las tapicerías grandes se limpian de forma muy cómoda y el doble de rápida que con una boquilla de lavado de tapicerías convencional.
La innovadora boquilla de lavado XXL 2 en 1 de Kärcher, en combinación con los tubos de prolongación, permite mantener una postura relajada y erguida al limpiar alfombras de tamaño medio. Cuando se utiliza directamente en el asa, permite limpiar tapicerías grandes, muebles de asiento y muchas otras superficies textiles el doble de rápido que con una boquilla de lavado de tapicerías convencional. La boquilla de lavado XXL es, por tanto, el accesorio ideal para limpiar alfombras y superficies textiles a fondo y sin esfuerzo en un tiempo mínimo. Apta para la lava-aspiradora SE 3 Compact de Kärcher.
Características y ventajas
Apta para la lava-aspiradora SE 3 Compact de Kärcher
Boquilla extraancha
- Limpia tapicerías y alfombras grandes el doble de rápido que una boquilla de lavado de tapicerías convencional.
- Para un resultado de limpieza ideal en un tiempo mínimo.
Función de aspiración de lavado
- Para la limpieza a fondo y en profundidad de alfombras, superficies textiles y muebles tapizados de todo tipo.
Mirilla transparente
- Permite un control continuo del proceso de limpieza durante el trabajo.
Tecnología probada de extracción mediante pulverización de Kärcher
- Para unos resultados de limpieza óptimos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9