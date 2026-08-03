La aspiradora multiuso de gama media WD 4 Premium cuenta con un depósito de acero inoxidable de 20 l robusto y libre de corrosión, y cuenta con un filtro plegado plano en un cartucho filtrante que se puede extraer fácil y rápidamente sin entrar en contacto con la suciedad. El filtro es ideal para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro. La aspiradora multiuso ofrece, además, la máxima potencia de aspiración con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Otras características del equipo son el sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte ergonómica y el práctico almacenaje de cables y accesorios en el equipo. El asa es extraíble, por lo que todos los accesorios se pueden colocar directamente en la manguera. En combinación con la recién diseñada manguera de aspiración, la nueva boquilla para suelos con clips garantiza la recogida perfecta de diferentes tipos de suciedad gracias a sus 2 tiras de goma y 2 tiras de cepillo. Gracias a la posición de estacionamiento, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse rápida y fácilmente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.