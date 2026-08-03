Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 4 Premium
Aspirador multiuso WD 4 Premium. Súper potente y con una alta eficiencia energética. Con un robusto depósito de acero inoxidable de 20 l, un filtro plegado plano en un cartucho extraíble y posición de estacionamiento para las interrupciones del trabajo.
La aspiradora multiuso de gama media WD 4 Premium cuenta con un depósito de acero inoxidable de 20 l robusto y libre de corrosión, y cuenta con un filtro plegado plano en un cartucho filtrante que se puede extraer fácil y rápidamente sin entrar en contacto con la suciedad. El filtro es ideal para la aspiración en seco y húmedo sin cambio del filtro. La aspiradora multiuso ofrece, además, la máxima potencia de aspiración con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Otras características del equipo son el sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte ergonómica y el práctico almacenaje de cables y accesorios en el equipo. El asa es extraíble, por lo que todos los accesorios se pueden colocar directamente en la manguera. En combinación con la recién diseñada manguera de aspiración, la nueva boquilla para suelos con clips garantiza la recogida perfecta de diferentes tipos de suciedad gracias a sus 2 tiras de goma y 2 tiras de cepillo. Gracias a la posición de estacionamiento, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse rápida y fácilmente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Características y ventajas
Método de extracción del filtro patentado
- Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite un cómodo transporte del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de aspiración (W)
|220
|Tamaño del depósito (l)
|20
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|7,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|10,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clip con dos tiras de goma y dos cepillos
- Boquilla para ranuras
Equipamiento
- Filtro plegado plano: en cartucho filtrante extraíble
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
Videos
Campos de aplicación
- Garaje
- Taller
- Sala de juegos
- Sótano
- Entrada
- Interior del vehículo
- Líquidos
Accesorios
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