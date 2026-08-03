Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5

El aspirador multiuso WD 5, extremadamente potente y, sin embargo, ahorra energía. Con un gran recipiente de plástico de 25 l, tecnología de extracción del filtro única y función de limpieza de filtro.

El modelo de gama superior WD 5 es un aspirador multiuso extremadamente potente que convence con un consumo eléctrico de tan solo 1100 W. El aspirador dispone de un recipiente de plástico de 25 l resistente a los golpes y un filtro plegado plano que se encuentra en un cartucho filtrante. El filtro se cambia fácilmente plegando este cartucho hacia fuera de forma rápida y cómoda, sin ningún contacto con la suciedad. El filtro permite aspirar suciedad seca y húmeda sin cambio del filtro. Gracias a la función de limpieza de filtro integrada, los filtros sucios pueden limpiarse de forma rápida y eficaz con solo pulsar el botón de limpieza y, de ese modo, poder reanudar de inmediato la potencia de aspiración. El equipo perfecto para lograr una recogida de suciedad óptima y una comodidad en la aspiración de primera clase está formado por la manguera de aspiración de nuevo diseño y la innovadoraboquilla para suelos conmutable provista de dos bandas de goma y dos de cepillo. A todo ello hay que añadir el asa desmontable con protección electroestática (útil sobre todo para aspirar polvo fino), la posición de estacionamiento, la función de soplado, la empuñadura de puente 3 en 1 y el útil almacenaje de accesorios y cable en el equipo.

Características y ventajas
Método de extracción del filtro patentado
  • Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.
  • Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración
  • Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
  • Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíble
  • Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
  • Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Excelente limpieza del filtro
  • Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón.
  • La potencia de aspiración se recupera rápidamente.
Práctica función de soplado
  • La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
  • Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
  • Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
  • Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.
Empuñadura de puente 3 en 1 patentada
  • Transporte cómodo.
  • Apertura, cierre y vaciado del depósito fáciles y rápidos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia de aspiración (W) 240
Tamaño del depósito (l) 25
Material del depósito Plástico
Cable de conexión (m) 5
Diámetro nominal de los accesorios (mm) 35
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Peso sin accesorios (kg) 8,2
Peso (con embalaje) (kg) 9,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 418 x 382 x 652

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m
  • Asa extraíble con protección electrostática
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
  • Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Conmutables con dos tiras de goma y dos cepillos
  • Boquilla para ranuras

Equipamiento

  • Filtro plegado plano: en cartucho filtrante extraíble
  • Función de limpieza de filtro
  • Selector giratorio (encendido/apagado)
  • Función de soplado
  • Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
  • Cómoda asa de transporte 3 en 1
  • Gancho portacables
  • Posición de estacionamiento
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
  • Protección de circulación resistente a los golpes
Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5
Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 5
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