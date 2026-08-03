El modelo de gama superior WD 5 es un aspirador multiuso extremadamente potente que convence con un consumo eléctrico de tan solo 1100 W. El aspirador dispone de un recipiente de plástico de 25 l resistente a los golpes y un filtro plegado plano que se encuentra en un cartucho filtrante. El filtro se cambia fácilmente plegando este cartucho hacia fuera de forma rápida y cómoda, sin ningún contacto con la suciedad. El filtro permite aspirar suciedad seca y húmeda sin cambio del filtro. Gracias a la función de limpieza de filtro integrada, los filtros sucios pueden limpiarse de forma rápida y eficaz con solo pulsar el botón de limpieza y, de ese modo, poder reanudar de inmediato la potencia de aspiración. El equipo perfecto para lograr una recogida de suciedad óptima y una comodidad en la aspiración de primera clase está formado por la manguera de aspiración de nuevo diseño y la innovadoraboquilla para suelos conmutable provista de dos bandas de goma y dos de cepillo. A todo ello hay que añadir el asa desmontable con protección electroestática (útil sobre todo para aspirar polvo fino), la posición de estacionamiento, la función de soplado, la empuñadura de puente 3 en 1 y el útil almacenaje de accesorios y cable en el equipo.