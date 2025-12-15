Limpieza en profundidad y diseño compacto: la lava-aspiradora SE 3 Compact Home limpia las superficies textiles con gran potencia, de forma energéticamente eficiente y sin dejar residuos. Gracias a su diseño compacto, además de ser manejable, el equipo ahorra espacio al guardarlo, por lo que está listo en todo momento para una limpieza en profundidad y cómoda incluso en caso de suciedad imprevista. La suciedad de muebles tapizados, esterillas y alfombras pequeñas se elimina de manera rápida y eficaz. La manguera de aspiración larga y flexible con manguera de detergente interior garantiza una gran comodidad y flexibilidad también en zonas de difícil acceso. El largo cable garantiza la máxima amplitud de movimientos. Con prácticas opciones de almacenamiento en el equipo, todos los accesorios están siempre a mano. El sistema de depósito 2 en 1 permite un uso que evita el contacto con la suciedad. E incluso después de la limpieza, la lava-aspiradora impresiona con su higiénica función de enjuague para evitar la aparición de bacterias y olores. Incluye boquilla de lavado de tapicerías, boquilla para ranuras y detergente.