Compacta, ligera, práctica, robusta: la limpiadora de alta presión K 1 está pensada para aplicaciones de limpieza ocasionales y menores por toda la casa. Ideal para la limpieza de vehículos, muebles de jardín o terrazas, por ejemplo. El revestimiento completo de plástico reciclable a prueba de golpes protege el motor y la bomba de la suciedad y los posibles daños. Además, una válvula de seguridad proporciona una protección fiable contra sobrecargas de presión. El equipo dispone de una función de parada del motor, que provoca la desconexión del motor cuando la pistola está cerrada. La limpiadora de alta presión está equipada con un inyector para la aplicación de detergentes en un rango de baja presión. Otras características de confort de la K 1 son un gran interruptor de conexión / desconexión para un fácil manejo y una pistola pulverizadora ergonómica. adora de alta presión está equipada con un inyector para la aplicación de detergentes en un rango de baja presión. Otras características de confort de la K 1 son un gran interruptor de conexión / desconexión para un fácil manejo y una pistola pulverizadora ergonómica.