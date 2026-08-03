Hidrolimpiadora K 1 *PE
Compacto, potente y económico: el modelo básico de la limpiadora de alta presión para uso esporádico. Por ejemplo, para el lavado de vehículos o la limpieza de terrazas.
Compacta, ligera, práctica, robusta: la limpiadora de alta presión K 1 está pensada para aplicaciones de limpieza ocasionales y menores por toda la casa. Ideal para la limpieza de vehículos, muebles de jardín o terrazas, por ejemplo. El revestimiento completo de plástico reciclable a prueba de golpes protege el motor y la bomba de la suciedad y los posibles daños. Además, una válvula de seguridad proporciona una protección fiable contra sobrecargas de presión. El equipo dispone de una función de parada del motor, que provoca la desconexión del motor cuando la pistola está cerrada. La limpiadora de alta presión está equipada con un inyector para la aplicación de detergentes en un rango de baja presión. Otras características de confort de la K 1 son un gran interruptor de conexión / desconexión para un fácil manejo y una pistola pulverizadora ergonómica. adora de alta presión está equipada con un inyector para la aplicación de detergentes en un rango de baja presión. Otras características de confort de la K 1 son un gran interruptor de conexión / desconexión para un fácil manejo y una pistola pulverizadora ergonómica.
Características y ventajas
Un equipo compacto, pequeño y ligeroPara un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños. Puede transportarse con una sola mano.
Accesorios que se complementan a la perfecciónLos versátiles accesorios permiten enfrentarse con más facilidad a numerosas tareas de limpieza. Las distintas aplicaciones se pueden ampliar y completar con accesorios adicionales.
Manguera de aspiración de detergente integradaManguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Motor universal refrigerado por aire
- La limpiadora de alta presión presenta un diseño compacto y, gracias a su motor universal refrigerado por aire, es muy fácil y cómoda de transportar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Presión (bar)
|100
|Caudal (l/h)
|300
|Temperatura de entrada (°C)
|hasta 40
|Potencia absorbida (kW)
|1,2
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|160 x 241 x 426
Scope of supply
- Prolongación de tubos pulverizadores
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos
Accesorios
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