Hidrolimpiadora K 3 Comfort
La limpiadora de alta presión K 3 Comfort impresiona con su innovador diseño, desarrollado en exclusiva para las necesidades de limpieza del mercado latinoamericano.
La K 3 Comfort es la limpiadora de alta presión ideal para garajes, jardines, coches, bicicletas, motocicletas, equipos para el jardín y espacios grandes. Cuenta con una barra telescópica, ruedas grandes para facilitar el transporte y un práctico compartimento para accesorios. También forman parte del equipamiento estándar una lanza pulverizadora Vario Power y la boquilla turbo. Lo especial de la K 3 Comfort es su innovador diseño desarrollado especialmente para América Latina.
Características y ventajas
Boquilla turbo
- Chorro concentrado giratorio contra la suciedad resistente.
Barra telescópica y ruedas grandes
- Transporte más sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Presión (bar/PSI)
|120 / 1700
|Caudal (l/h)
|330
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia absorbida (W)
|1600
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|310 x 345 x 573
Scope of supply
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Asa telescópica
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Motos y ciclomotores
- Equipos y herramientas de jardín
- Turismos
- Bicicletas
- Escaleras exteriores
- Vehículos medianos y furgonetas
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Busca una solución de limpieza económica y eficiente?
Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda para limpiar cualquier ambiente con máxima agilidad y practicidad!