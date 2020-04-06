Limpiadoras a Vapor contra el Coronavirus

LAS LIMPIADORAS A VAPOR DE KÄRCHER CONTRA EL CORONAVIRUS

Limpieza higiénica con vapor: se eliminan hasta un 99.999% de los virus envueltos.

Limpieza higiénica con vapor: se eliminan hasta un 99.999% de los virus envueltos

Kärcher ha realizado las gestiones necesarias para que la eficacia de sus limpiadoras a vapor en la lucha contra los virus sea probada en un laboratorio independiente. El resultado: si se usan correctamente, las máquinas eliminan hasta el 99.999% de los virus*, como el coronavirus o la gripe, y el 99.99% de las bacterias domésticas comunes ** de las superficies duras. Como en la actualidad los desinfectantes deben reservarse principalmente para atención ambulatoria y hospitalaria, las limpiadoras de vapor pueden ser una valiosa contribución a la higiene general, tanto en hogares como en usos comerciales e industriales.

* Las pruebas han demostrado que con una limpieza de 30 segundos  con una limpiadora a vapor Kärcher a un máximo nivel de vapor el 99.999% de los virus con envoltura como el coronavirus o la gripe (excluyendo el virus de la hepatitis B) se pueden eliminar en superficies duras lisas comunes de la casa (prueba de germen: virus de Vaccinia-Ankara modificado).

** Al limpiar en profundidad con una limpiadora a vapor Kärcher, el 99,99% de todas las bacterias domésticas comunes se eliminarán en superficies duras lisas comunes del hogar, siempre que la velocidad de limpieza sea a un nivel de vapor de 30 cm/s como máximo (prueba de germen: Enterococcus hirae). 99.999% con limpiadoras de vapor profesionales SG (V) según EN 16615: 2015-06, suelo de PVC, gérmenes de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541.

Higiene profunda en todos los ambientes

Limpieza en la cocina

Juntas, azulejos, vidrios y superficies sintéticas. Extractores, hornos o piletas. Las limpiadoras a vapor permiten una limpieza rápida e higiénica, y todo sin químicos.
Steam cleaner kitchen

Limpieza del baño

Las limpiadoras a vapor hacen el trabajo perfectamente y aseguran una limpieza higiénica, incluso en los azulejos, espejos, ventanas, juntas, grietas y en la ducha.
SC 2 bathroom cleaning sink

Limpieza de pisos

Las limpiadoras a vapor aseguran máxima limpieza e higiene en la limpieza de panles, PVC, pisos de parquet o laminados, y todo sin residuos químicos.
Steam cleaner floor cleaner
Más sobre limpieza higiénica

Productos

0 Productos