Gama Tact
Los aspiradores NT con el sistema Tact patentado permiten trabajar sin interrupciones con una potencia de aspiración constantemente alta, incluso con grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia a sí mismo con potentes corrientes de aire. Los aspiradores Tact satisfacen las elevadas exigencias de los usuarios de obras de construcción y talleres.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.