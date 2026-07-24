Barredora-aspiradora KM 150/500 R LPG
Barredora industrial completamente hidráulica accionada por GLP con dirección trasera de tres ruedas. Para aplicaciones exigentes en empresas de construcción, metalúrgicas o de fundición, y en otros sectores que requieren una limpieza intensiva.
La KM 150/500 R LPG es la robusta barredora industrial completamente hidráulica accionada por GLP, apta tanto para su uso en interiores como en exteriores y para aplicaciones extremas, tales como la construcción, el sector de la metalurgia o la fundición, así como otros sectores que requieren una limpieza intensiva. Gracias al principio de barrido de pala, la suciedad fina y la más gruesa se eliminan eficazmente. Los cepillos cilíndricos de barrido se adaptan automáticamente a terrenos irregulares y el innovador sistema de barrido reduce al mínimo el desgaste. El cepillo cilíndrico principal de barrido se cambia en un instante y sin necesidad de herramientas. A la hora de transportar el equipo, el depósito de suciedad se cierra automáticamente. Además, dos filtros plegados planos instalados horizontalmente proporcionan aire limpio en entornos con gran cantidad de polvo. La limpieza de los filtros se realiza con solo pulsar un botón mediante un sistema de rascado doble muy eficaz. El filtro puede cambiarse sin necesidad de herramientas y es fácilmente accesible, al igual que el motor. Gracias al concepto EASY Operation, el manejo de las funciones básicas mediante mando regulable resulta muy cómodo. Un prefiltro ciclónico limpia el aire incluso antes de que entre en el filtro del motor, lo que aumenta considerablemente su vida útil.
Características y ventajas
Sistema de filtros potente
- Filtro plegado plano con una superficie de filtrado de 7 m².
- Limpieza eficaz gracias al rascador doble.
- Para barrer sin levantar polvo.
Cómodo espacio de trabajo
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.
- Todos los indicadores están dentro del campo visual.
- Opcional: cabina con calefacción o aire acondicionado.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos
- La tecnología más sencilla con componentes acreditados: propulsión totalmente hidráulica, sistema eléctrico en lugar de electrónica.
- Acceso fácil al espacio del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Cambio sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro plegado plano.
Variante Classic con funcionamiento diésel
- Manejo sencillo a través de la palanca.
- Gran filtro de bolsa con 10,5 m² de superficie de filtrado.
- Motor de tracción totalmente hidráulico.
Accionamiento LPG
- Para la aplicación en interiores y exteriores.
- Bajas emisiones de CO₂.
- Cambio sencillo de la botella de LPG.
Sistema de rascado
- Limpieza del filtro altamente eficaz.
- Manejable con solo apretar un botón.
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Equipamiento convincente (por ejemplo, cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción).
- Con un segundo y tercer cepillo lateral a petición.
Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido
- Escaso mantenimiento.
- Sin desgaste.
- Especialmente de larga vida útil.
Filtro previo ciclónico
- Vida útil elevada del filtro del motor.
- Intervalos de mantenimiento más extensos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|LPG
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Kubota
|Accionamiento – Potencia (kW)
|22
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|18000
|Ancho de trabajo (mm)
|1200
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1500
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1800
|Depósito de suciedad (l)
|500
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|12
|Superficie de filtrado (m²)
|7
|Peso (con accesorios) (kg)
|1317
|Peso, listo para el uso (kg)
|1317
|Peso (con embalaje) (kg)
|1317
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
Campos de aplicación
- Para la industria (taller de fundición, fábrica de cemento), logística y almacén, aparcamientos y plazas de aparcamiento, sector de la construcción y puertos y aeropuertos
Accesorios
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