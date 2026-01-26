SensoTimer ST6 eco!ogic環保型傳感定時器 - 讓灌溉簡單。

Karcher公司的SensoTimer ST6 eco!ogic經濟型灌溉定時器可自動啟動和停止灌溉。這可以節約您大量的手工澆水工作，讓您有更多的時間照看花園或者做其它的事。它的另一個優點是能夠精確提供實際所需的灌溉水量。傳感器可以測量土壤濕度，隻要濕度低於指定值就可以啟動灌溉系統。這確保在真正必要時刻才提供灌溉，從而使灌溉不僅經濟而且環保。

ST6環保型傳感定時器是如何工作的?

SensoTimer ST6 eco!ogic環保型傳感定時器可提供濕度控制式灌溉。它包含一個測量土壤濕度的傳感器，可將測量信號每30分鐘通過無線方式向SensoTimer發送信號。SensoTimer有五種濕度選擇。如果土壤濕度低於設定的濕度水平，那麼灌溉系統將在下一個預設的時間自動啟動灌溉。通過五個移動式遠程操作按鈕可以容易地進行編程控制。您可以將灌溉設置為最多每天兩次。最大的灌溉時間間隔為90分鐘。eco!ogic環保系列產品還可以將灌溉延遲最多7天。在任何時間均可手動灌溉。集成的停止按鈕可將灌溉程序終止24小時。這意味著隻有在絕對必要時才進行灌溉。

關於SensoTimer ST6 eco!ogic環保型傳感定時器

SensoTimer ST6 環保型雙路傳感定時器可用於監測花園中兩片有不同濕度灌溉要求的區域。

關於SensoTimer ST6 環保型雙路傳感定時器