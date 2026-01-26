灑水系統
Kärcher，創造了全新的Kärcher Rain灌溉系統。現在開始，Kärcher種類繁多的灌溉設備將使園藝愛好者歡樂開懷。完美定制的水泵和灌溉產品，確保自然資源的使用遵循可持續原則，以環保和最有利的方式充分利用寶貴的灌溉水源。創新性技術與精確的感測器，為設備精准提供其所需的水量。Kärcher提供特別定制的噴嘴、水槍、噴頭、軟管、水計時器、泵、軟管接頭和存儲系統，讓使用者獲得最高效率，享受融入自然的純粹園藝樂趣。Kärcher產品，將是您作出的明智之選。
噴頭與噴桿組
絕對的贏家：Kärcher花園噴霧器和噴槍，符合人體工程學的設計和高水平的操作舒適性。您可以根據需要調整噴塗模式。
2014亮點聚焦
新型智能灌溉方法
Kärcher Rain System®雨淋花洒系統
樹籬笆，花壇，灌木或草本植物 - Karcher的新型智能灌溉系統採用了針對性的濕度控制分配系統為每棵植物精確提供所需的灌溉水量。新型Karcher雨淋花洒系統結合了微量滴灌和傳統灌溉的優點。該系統的最高使用壓力為4 bar，並包含一個½" PVC滴灌軟管和一個微型淋洒噴頭。此外，用戶還可以安裝一個壓力器和過濾器以防止過壓和灰塵顆粒進入。Karcher雨淋花洒系統可單獨滿足任何花園的要求，並且還可以完美地配合SensoTimer傳感定時器使用，從而提供滿足花園要求的灌溉控制系統。
定制化灌溉系統
由於存在多種連接件，所以Karcher雨淋花洒系統軟管和滴灌軟管可用於任何組合。
高效滴灌
通過Karcher滴灌軟管實現對所有植物的持續灌溉。適用於最長50 m的花圃。
針對性灌溉
具有水量調節的滴灌管口可對植物直接進行針對性灌溉。
區域灌溉
具有三種不同噴洒模式和可調水量的微型淋洒噴頭 (360°, 180° 和 90°) 。
SensoTimer ST6 eco!ogic環保型傳感定時器 - 讓灌溉簡單。
Karcher公司的SensoTimer ST6 eco!ogic經濟型灌溉定時器可自動啟動和停止灌溉。這可以節約您大量的手工澆水工作，讓您有更多的時間照看花園或者做其它的事。它的另一個優點是能夠精確提供實際所需的灌溉水量。傳感器可以測量土壤濕度，隻要濕度低於指定值就可以啟動灌溉系統。這確保在真正必要時刻才提供灌溉，從而使灌溉不僅經濟而且環保。
ST6環保型傳感定時器是如何工作的?
SensoTimer ST6 eco!ogic環保型傳感定時器可提供濕度控制式灌溉。它包含一個測量土壤濕度的傳感器，可將測量信號每30分鐘通過無線方式向SensoTimer發送信號。SensoTimer有五種濕度選擇。如果土壤濕度低於設定的濕度水平，那麼灌溉系統將在下一個預設的時間自動啟動灌溉。通過五個移動式遠程操作按鈕可以容易地進行編程控制。您可以將灌溉設置為最多每天兩次。最大的灌溉時間間隔為90分鐘。eco!ogic環保系列產品還可以將灌溉延遲最多7天。在任何時間均可手動灌溉。集成的停止按鈕可將灌溉程序終止24小時。這意味著隻有在絕對必要時才進行灌溉。
關於SensoTimer ST6 eco!ogic環保型傳感定時器
SensoTimer ST6 環保型雙路傳感定時器可用於監測花園中兩片有不同濕度灌溉要求的區域。
兼容的灌溉裝置
擺動式噴灌機
連續可調節噴洒區域最大可達320 m²。
Kärcher Rain System®雨淋花洒系統
配合SensoTimer ST6 eco!ogic環保型傳感定時器實現了一種水量按需的灌溉控制系統。
脈沖，循環和扇形噴灌機
灌溉區域為30 - 360°。
多功能表面噴灌機
通過六種不同的噴頭形狀實現多種灌溉形狀。
應用概覽
發現我們園藝產品適用的各種應用。
謹記環保理念
Karcher的智能化高效技術與公司的產品完美地配合，讓您的工作對自然資源更負責任。通過推出eco!ogic環保系列園藝設備，Karcher用最新的產品展示了環保的責任。特別重要的是，新產品去除了備用模式，並增加了最高效的灌溉控制系統。
高效灌溉系統
Karcher的智能化高效技術與公司的產品完美地配合，讓您的工作對自然資源更負責任。
通過推出環保系列園藝產品，Karcher用最新的產品展示了環保的責任。特別重要的是，新產品去除了備用模式，並增加了最高效的灌溉控制系統。
1 可由不同的水源供水
2 控制水量。
3輸送所需的水量。
4 不浪費水的應用。
節能
經久耐用且易於使用，Karcher高質量水泵可理想使用多種水源。水泵可按照要求自動開關。多級水泵提高了功率和效率並降低了噪音水平。它的流量與傳統射流泵相同，能耗降低了30%。eco!ogic環保型產品在備用模式下的功耗為0 W，因此更經濟。
節水
新型SensoTimer灌溉定時器配備了無線控制濕度傳感器，可為您的花園提供智能且高效的灌溉。傳感器每三十分鐘輸出土壤的濕度，灌溉系統根據濕度數據僅在必要時才啟動灌溉系統。為了避免不必要的灌溉，傳感器會測量接近地表的濕度水平。eco!ogic環保系列產品還可以讓灌溉系統在需要時延遲灌溉，讓您節約更多的水量。
負責地選擇材料
Karcher對於材料的選擇非常重視，確保它們與環境兼容，並避免存在對環境和健康有害的鈦酸酯和重金屬等物質，Karcher PrimoFlex®高質量軟管具有耐用、靈活和防扭結等特點。
最高的效率
Kärcher Rain System® 新型雨淋花洒系統可精確地滿足樹籬笆、灌木、菜地和花圃中各種植物的灌溉需求。水被供應至需要灌溉的精確區域，沒有浪費，不僅環保而且更容易節約灌溉預算。連續壓力噴洒需要均勻地洒水，即使是在50 米遠的距離。您可以調節水量以滿足您的需求。
視頻
您想更多了解Karcher灌溉系統嗎?
點擊圖標查看設備使用視頻。