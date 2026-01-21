多功能吸塵機
使用德國高潔多用途吸塵機，灰燼過濾桶和地毯噴抽式清洗機，您的客戶配備了所有可能的清潔配件對應不同的清潔任務。特殊的過濾系統和獨立配件使這些強大的真空吸塵機能夠快速，徹底地吸取不同類型的污垢，或從紡織品表面去除頑固的污漬。
多用途吸塵機
無論是乾式還是濕式，粗糙或細微，德國高潔多用途真空吸塵機都能清除所有污垢 - 即使是大量的水。適用於汽車，車庫，地下室，裝修和房子周圍。
家用噴抽式清洗機
對於過敏患者，寵物主人和大家喜歡的東西徹底清潔：德國高潔地毯清潔紡織品表面，如地毯，軟墊家具，床墊，汽車座椅和壁掛深入到纖維。
堅固耐用的 Kärcher 乾濕吸塵機毫不猶豫。 它們可以像去除濕污垢一樣有效地去除乾污垢，即使是大量液體也沒有問題。
汽車清洗
使用 Kärcher 乾濕吸塵機徹底清潔您的汽車。 其廣泛的配件使您可以清潔座椅和難以到達的地方。
裝修
Kärcher 乾濕吸塵機還可以處理粗碎的碎石。 創新的過濾系統和始終如一的高吸力簡化了清潔過程，並使其能夠以低能耗工作。 即使是潮濕的瓦礫也不會造成問題。
液體和碎片
使用我們的乾濕吸塵機，這個名字不言而喻。憑藉高吸力、堅固的容器和不帶過濾袋的真空吸塵機選項，破碎的瓶子、小水坑或潮濕的污垢完全沒有問題。
漏水或溢出的水
形成大水坑有多種原因，但在每種情況下都可以使用 Kärcher 乾濕吸塵機徹底清除。大容器確保您可以長時間吸塵，并快速輕鬆地吸收大量積水。
花園
即使在花園裡，乾濕吸塵機也是一個真正的幫手。使用吹風機功能輕鬆吸塵小樹枝、礫石、樹葉或將它們吹到一邊。
戶外區域
使用乾濕吸塵機可以立即再次清潔庭院、車庫、房屋入口和樓梯。
室內區域
WD 可以像普通真空吸塵機一樣用於生活空間的吸塵，通過地毯吸嘴等特殊配件提供最佳清潔效果。