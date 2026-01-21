多功能吸塵機

使用德國高潔多用途吸塵機，灰燼過濾桶和地毯噴抽式清洗機，您的客戶配備了所有可能的清潔配件對應不同的清潔任務。特殊的過濾系統和獨立配件使這些強大的真空吸塵機能夠快速，徹底地吸取不同類型的污垢，或從紡織品表面去除頑固的污漬。