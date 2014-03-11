蒸氣清洗機
使用Kärcher蒸氣清洗機，您和您家人都可以享受一塵不染的潔淨環境 - 無需使用化學藥劑。憑藉其卓越的清潔性能，蒸氣殺死99.99％常見在家中的細菌，確保最高衛生的標準及健康的生活環境。Kärcher - 高壓蒸氣的領導先鋒：無論是在廚房，浴室，地板上或熨燙，Kärcher蒸氣清洗機都表現突出。使用它，就能發現豐富的應用可能性！
您的選擇：新的，擴展的SC系列
新產品：SC 1 - 輕巧型設備
簡單及容易，非常適用於中度的清潔。SC 1型號體積小，但事實上它與大型的蒸氣清洗機一樣功能強大。
SC 2 - 入門級設備
這是新接觸蒸氣清洗機的用戶之理想選擇，它們具備必要的功能，使用方便，蒸氣時間比SC 1型產品長4倍。
SC 3 - 隨時使用的設備
SC 3的加熱時間只需30秒，可立即使用和持續注水。創新的除垢系統讓使用設備時更方便。
SC 4 - 最方便的設備
SC 4 EasyFix蒸氣清潔機具有高水平的便利性，並具有一個集成的電纜存儲箱，一個附件存儲箱以及一個地板噴頭的放置位。
SC 5 - 最強大的設備
採用了創新的VapoHydro功能，可以清除最頑固的污漬，與此同時，EasyFix地板噴頭也提供了最強大的性能和便捷性。
蒸氣清洗的好處
無化學劑徹底清洗
蒸氣清洗的訣竅在於蒸氣壓力、速度和溫度的強大結合。蒸氣微粒能強效進入到甚至最堅硬的裂縫和小凹槽深處，徹底熔解灰塵顆粒。因為蒸氣清洗不使用任何化學清潔劑，它可以防止被清潔表面殘留任何過敏物。為您提供一個安全的環境，對於小孩子特別重要，因為他們喜歡把東西放入嘴中，也讓過敏患者鬆了一口氣。
蒸氣可以殺死99.99%的細菌*
消除細菌的最好方法也是最簡單的方法：熱蒸氣。強力噴射的蒸氣配合高溫、強大噴頭和加熱清潔抹布確保Kärcher蒸氣清洗機可殺死硬表面、配件、 瓷磚、鏡子等物件上99.99%*的全部常見家庭細菌。這個結果是得到科學實驗的確認，在這種清潔效果下，普通的家庭細菌無法存活。
比拖把更好**
Kärcher蒸氣殺菌機確保了在硬表面上具有最佳的清潔效果和衛生性，如石頭、瓷磚、PVC、復合地板或鑲木地板。Kärcher地板噴頭裝有狹板，以確保蒸氣集中噴洗地板很長時間，從而達到最佳的清洗效果。由於具有高清潔性能和強清洗作用，Kärcher蒸氣清潔機可殺死所有硬質表面上99.99%的普通家庭細菌* ，因此比傳統的拖把更衛生。
* Kärcher 蒸氣清洗機可殺死家中硬質表面上99.99%的常見家庭細菌，從而實現徹底清潔的效果。
** Karcher蒸氣清洗機比使用拖把和清潔劑手動清洗可取得更佳的清潔效果，根據國際性能標准進行測試。
多種不同的家庭清潔任務 - 一種解決方案。
使用SC蒸氣清洗機可清除所有的污垢。蒸氣清洗機讓您可以徹底、衛生且環保地清洗家中的各種表面，深入到最小的縫隙中。通過廣泛的附件，Kärcher蒸氣清洗機可容易地實現清潔效果，可替代多種傳統清潔產品，從布刷到蒸氣熨斗。
地板清洗
在清洗地磚、PVC、復合地板或鑲木地板時，SC蒸氣清洗機都可以確保最佳的清潔效果和衛生性，並且無任何化學殘留。
"談到衛生，我不能100%信任拖把。但對於蒸氣清洗機，我從沒有擔心過衛生問題。"
廚房清潔
不管是配件、牆磚、玻璃、合成材質表面、抽油煙機、開水架、火爐還是水槽，SC蒸氣清潔機都可以有效地清潔廚房，讓處理這些清潔工作輕而易舉。
"不管您的廚房有多混亂，使用蒸汽清洗機都可以讓它立刻煥然一新。"
浴室清潔
SC蒸氣機可完美地完成這項任務，確保絕對的衛生，即使是清潔牆磚、玻璃、鏡面、窗戶、配件、淋浴房、裂縫和狹縫。
"談到浴室清潔，我們的口號是：化學品很好，但蒸氣清洗機更好。使用蒸氣機，您的浴室立刻會一塵不染。"
蒸氣熨燙
Kärcher SC蒸氣壓力熨燙系統採用了高級蒸汽熨斗、防粘底板和熨衣板，節約熨燙時間可達50%，具有完美的熨燙效果，可立刻烘干洗衣。
"熨衣是我最討厭的家務活。但自從使用蒸氣壓力熨燙系統以后，即使是我也可以在極短的時間內實現完美的熨衣效果。"
廣泛的附件讓用戶隻需一種熨衣工具
廣泛的附件產品讓Kärcher蒸氣清洗機可適用家中的多種應用場合。
噴頭
刷子附件
加壓蒸氣熨斗
蒸氣軟管
抹布套件
附件套件
其它附件
您可以通過我們的附件查找工具找到機器的合適附件。
可持續性
最環保的清潔方式
相比於傳統的清潔方法，蒸氣清洗最多可節約80%的用水量，並且沒有污染廢水的化學物質。1升水可產生1700升的蒸汽，足夠徹底清洗60 m²的公寓。
此外，相比於其它制造商，Kärcherr蒸氣清洗機節能可達25%。由於採用了創新的帶狹板地板噴頭技術，清潔的效果可提高25%,節約了清潔時間和能源。正如所有其它Kärcher設備一樣，我們的蒸氣清洗機在壽命結束時可回收部件超過90%。
典型的Kärcher質量
Kärcher制造的蒸氣清洗機：這意味著卓越的專業技術和超過20年的自己開發和生產經驗。我們的產品以穩定的高質量、強蒸氣能力、高質量、堅固耐用的材料以及滿足Kärcher自有的高安全標准要求而著名。在Kärcher總部的研發中心，VapoHydro、智能狹板技術等新的創新不斷涌現，這些技術將不斷推動產品的更新換代。