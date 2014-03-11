蒸氣清洗機

使用Kärcher蒸氣清洗機，您和您家人都可以享受一塵不染的潔淨環境 - 無需使用化學藥劑。憑藉其卓越的清潔性能，蒸氣殺死99.99％常見在家中的細菌，確保最高衛生的標準及健康的生活環境。Kärcher - 高壓蒸氣的領導先鋒：無論是在廚房，浴室，地板上或熨燙，Kärcher蒸氣清洗機都表現突出。使用它，就能發現豐富的應用可能性！