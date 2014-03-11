容易，便捷，節約時間無化學品蒸氣吸塵機

Karcher蒸汽吸塵器結合了蒸氣清洗機的優點和乾式真空吸塵機的優勢。它們可以真空吸入碎屑，例如，掃地，噴濕地板然后干燥，所有一切都在一個容易的流程中實現。這些令人印象深刻的全能設備和與之相配的附件可容易、便捷且快速地清潔家庭，並且不使用任何化學物質。