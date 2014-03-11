蒸氣吸塵機
蒸氣清潔，加上乾濕吸塵 Kärcher蒸氣清洗器機具備高達三倍清潔效率 - 更可以一氣呵成地清潔。這全方位的機器非常適合在家庭使用。簡單，方便，省時省力，無化學物質。
0 Products
容易，便捷，節約時間無化學品蒸氣吸塵機
Karcher蒸汽吸塵器結合了蒸氣清洗機的優點和乾式真空吸塵機的優勢。它們可以真空吸入碎屑，例如，掃地，噴濕地板然后干燥，所有一切都在一個容易的流程中實現。這些令人印象深刻的全能設備和與之相配的附件可容易、便捷且快速地清潔家庭，並且不使用任何化學物質。
特點
- 水動過濾系統配合可水洗HPEA12高效濾網可有效清除致敏微粒，免空氣二次污染高科技水過濾技術，擁有超強的清水攪拌旋轉效果，能將所有吸入的塵埃溶入水中，避免棄置時引致的塵埃飛揚；無須使用塵袋，經濟又環保，清洗容易
- 配備多個清潔吸頭及噴嘴，可同時間進行的蒸氣清潔、消毒及吸塵，無需再使用毛巾擦除污垢，更可以將積水吸走，不留水漬
- 利用高壓蒸氣有效溶解頑固污漬及殺除細菌
- 無需使用額外大量清潔劑，無需過水，適合環保理念，避免過敏
- 5段蒸氣流量調節及備有安全鎖，配合電子操控手柄能夠獨立調節吸力及輸出蒸氣，能避免不必要的彎腰，方便用家靈活使用
- 雙水缸設計，可無間斷長時間操作
- 配件：地板蒸吸噴頭、地板拭刮組件、蒸吸手持噴頭、窗戶拭刮配件、刷頭套件、毛圈抹套、精確噴嘴、圓刷噴嘴、延伸噴嘴、傢俱吸頭、傢俱吸刷、量度瓶、清潔掃、消泡劑、配件收納袋
- 使用範圍：浴室：浴缸、瓷磚、坐廁、洗手盆、鏡子及玻璃窗
廚房：水龍頭、爐頭、抽油煙機及抽氣扇
家具：床褥、布製家具、窗簾、地氈、地板
衛生清潔
當清潔浴室和廁所時，看上去干淨是遠遠不夠的。SV 7蒸氣吸塵機使用熱蒸氣確保了完美的清潔效果和衛生性。
過敏症患者可更容易地呼吸。
使用四級過濾系統進行真空吸塵而不是使用灰塵袋。灰塵被束縛在水過濾器中。HEPA過濾器可以清除甚至可被吸入的顆粒。排放的空氣比室內的空氣更清潔。
二合一
不更換過濾器就可以讓蒸汽和干式真空吸塵合二為一。真空吸塵的水被水過濾器吸收。