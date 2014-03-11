行業解決方案
專業用途產品。 尋找最佳的清潔任務解決方案對於各種業務正日趨重要。所以我們通過廣泛的定制化產品精確地滿足您的需求，減少您的時間、成本和資源消耗，並且不降低清洗性能。不管您屬於哪個市場領域，我們都能理解您的業務需求。
汽車行業
Karcher根據汽車經銷商、車間和服務站的特定需求提供了定制化的清洗解決方案。
建筑業
能夠應對建筑和貿易行業各種清洗任務挑戰的專業用途設備。
專業保潔業
在建筑和外觀清洗中，創新的產品確保了最高水平的清潔性、效率和易用性。
醫療保健
兼具完美衛生性和成本效益的專業和高效的清洗系統。
酒店行業
適用於酒店與餐廳行業可持續性衛生管理的專業清洗設備。
工業
在所有工業清洗任務中您可以依賴的合作伙伴，擁有豐富的專業經驗。
公共服務和市政設備
能夠在公共服務領域高效工作並保証一流清潔效果的清潔設備。
零售業
讓購物中心、零售店和批發貿易場所干淨整潔的解決方案。
Karcher客戶服務 - 您可以依賴我們。
如果服務這個詞是一個承諾而不是一句空話，那麼它必須建立在信任的基礎上，因為您必須始終能夠依賴您的專業清洗設備。日復一日。夜復一夜。任何地方。這就是我們的目標。我們將竭力實現這個目標。可靠的設備和清潔劑先進的技術。合理的建議，及其更多。簡而言之：Karcher客戶服務。一個您可以信賴的名字。一項能給予您安全感的服務。這就是我們的承諾。
服務包
您在使用專業用途清洗設備工作嗎？那麼您必須能夠確信您的所有設備可隨時投入使用。這就是為什麼您需要一個不僅僅隻提供設備的合作伙伴的原因。他們可以讓您自信地專注於自己的核心業務。在清潔任務和設備的世界裡，我們是您的合作伙伴。從需求分析和金融服務、檢查和維修，到收購和銷售二手設備，我們一路陪伴您前進。通過我們的服務讓您倍受鼓舞。我們提供滿足所有需求的服務包。