用於運輸和儲存乾冰顆粒的 Kärcher 乾冰盒有兩種型號可供選擇：一種採用一次性聚苯乙烯箱制造，最多可存儲25kg乾冰顆粒，另一種採用發泡聚丙烯(EPP) 製造，最多可存儲100kg乾冰。這種可重複使用的乾冰箱提供了良好的絕熱效果，重量輕且非常耐用。