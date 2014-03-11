Kärcher與眾不同

Kärcher發明了高壓清洗機，並不斷地一次次重新發明這種設備。在1950年，Kärcher研發了歐洲首台熱水高壓清洗機以用於專業清洗。在1984年，Kärcher發布了首台便攜式高壓清洗機HD 555，適用於個人家庭使用，這是清潔設備史上的裡程碑。

作為高壓清洗的發明者，Kärcher具有獨有的專業知識，知識的寬度和深度在市場上是無與倫比的。我們通過定期調查了解客戶的真正需求，並將調查的結果直接融入產品的開發。這就是我們如何確保每種新開發的產品都可以滿足我們客戶的需求。

超強功能 – 省時50%

專利保護的Kärcher噴頭技術適用於每種型號產品，最多可節約50%的清洗時間。與競爭對手相比，Kärcher設備具有更佳的清洗性能和效率。

小結： 清洗更快，最多省時50%，因此節能和節水均最多達到50%，這是一個很大的優勢。這項研究結果是由著名的獨立科研機構弗勞恩霍夫研究所的研究結果。