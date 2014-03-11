高壓清洗機
Kärcher為何與眾不同 無論溫和清洗還是強力清潔 - Kärcher高壓清洗機都是適用於各種清潔任務的完美解決方案，頃刻間能讓布滿灰塵環境變得一塵不染。Kärcher回饋您增值的環境：老舊變新顏，破敗變時尚。做到這一點，我們依靠的是迸發靈感的設計、最高品質的要求和數十年來開發創新型高壓清洗機的深厚積澱。
高壓清洗機的應用領域
高壓清洗機是一種最高效的戶外清洗設備，並且非常易於使用：將設備與水源和電源相連，打開水龍頭，啟動高壓清洗機，開啟有趣的清潔之旅！配合特殊的附件，它們可以轉變為全能設備：不管是濕噴射處理、管道清洗、陽台清洗或檐槽清洗等，清洗應用領域幾乎不受任何限制。最為重要的是，在離噴頭最近的地方水壓始終最大。這意味著減小噴頭與清洗面的距離可以更容易地清洗頑固污漬。對於浮塵或者敏感表面可相應增大噴頭與清洗面的間距。我們的實踐案例向您展示了如何使用高壓清洗機取得最佳的清洗效果。
高壓清洗機為每種清潔任務提供了合適的解決方案！
我們的經驗表明，家用與園藝的應用領域包括：
- 自行車
- 園藝機器和工具
- 花園/陽台/包廂家具
- 籬笆和花園小道或石鋪路面
- 摩托車和滑板車
- 小型車
- 戶外樓梯和花園大道
- 中型車和旅行車
- 花園牆和石牆
- 露營車和越野車
- 游泳池和大露台區域
- 房屋和外飾的所有清洗任務
請查看以下一些可能的應用案例：
生青苔的石鋪路
因為青苔不僅是附著在石鋪路表面上的一層，而且滲入了石磚的氣孔之中，可使用灰塵爆破器清除青苔。這種清洗機會產生一種旋轉噴射水流，它可以將集中水流噴射的清洗能力與平面沖洗的區域清洗性能相結合。將高壓水流垂直對准石磚表面，從青苔覆蓋區域的一邊開始緩慢向其它區域清洗，噴頭與清洗表面的距離大約為20至30厘米。
車輛
Kärcher特殊附件和清潔劑可確保徹底且溫和的護理。為了簡單幾步即可讓您的車輛光亮如新並保持下去，首先使用高壓噴射水流清除粗糙的灰塵，然后用Kärcher昆虫移除裝置沖洗散熱器格柵、保險杠和擋風玻璃。使用Kärcher車圈清洗機沖洗輪緣。使用清潔劑或混有Kärcher洗車劑的專用泡沫水流沖洗車輛。最后，使用粉刷從上到下清洗車輛以最佳利用清潔劑的效果。
露台
我們的T-Racer露台清洗機可通過溫和的操作實現最佳的清洗效果，即使是清洗大面積區域亦是如此。高度可調節的螺旋推進器與兩個高壓噴頭的創新組合創造了氣墊的效果，讓T-Racer可以浮在地面上。集成的防護裝置可以保護螺旋推進器和高壓噴頭免受小石頭的破壞。這種設備可提供更好的清洗性能和一致的清洗效果。外罩可防止水流飛濺，從而保護您和牆壁不會被水噴洒。
園藝機器
與洗滌說再見！使用Karcher高壓清洗機可立刻高效地清洗植物和花盆、鐵鍬、鐵鏟、耙子、獨輪手推車等。Vario Power和Multi Power噴槍特別適用於這種任務。花園工作從未如此容易！
花園家具
使用Kärcher花園清潔設備可以容易地清除花園家具上的不雅標記 - 空氣污染或以往冬天造成的痕跡。推薦使用Kärcher清洗刷和清洗劑清洗頑固污漬。
百葉窗
在清洗之前關閉百葉窗。將噴槍設置為低壓並使用清潔劑。從百葉窗的最下方開始清洗。讓清潔劑浸漬清洗表面數分鐘，使污垢徹底鬆弛。使用清洗刷清除溶解的污垢，最后使用高壓水流沖洗干淨。
性能等級
性能等級是區分不同高壓清洗機的關鍵指標，它是依據所需清洗時間制定的主要參數。正確的設備可以讓清潔更加容易。不同的性能等級具有不同的技術特點，根據清洗要求而有所微調，讓清潔工作更容易且更高效。
滿足您所有需求的正確性能等級
高壓清洗機的清洗性能是由水壓和水量共同決定的。這兩個因素配合的越協調，清除頑固污漬越容易，也可更快地清洗大的表面區域。Kärcher根據不同的清洗要求將設備分為特定的性能等級。清洗區域的面積越大和/或頑固污漬越多，推薦使用更高性能等級的設備。若要清洗大的表面區域，如門面等，推薦使用K7設備和相配的附件。除了擁有更好的性能之外，更高等級的設備還可以提供其它實用功能。這些特點包括更長的軟管以實現更大的工作半徑，更好的軟管質量以提高防扭結性能和靈活性。這保証了更短的設置時間且更舒服，特別是在經常使用的情況下。
好處
高壓清洗機是如何工作的？
通常家庭用水的水壓在4 bar左右。通過花園軟管向高壓清洗機供應的水源流過一台增壓泵，它產生的水壓高達160 bar。水通過小的高壓噴頭以集中水流的方式噴射，達到極好的清洗效果。
環保且經濟
K4 – K7 級高壓清洗機還可以使用替代水源。這種設備可以從任何水池（例如水桶）中抽水。這節約了寶貴的飲用水，並且對環境非常友好。另一個優點是它完全與自來水管獨立，從而提供更好的靈活性並增大了工作半徑。
為什麼要購買Kärcher高壓清洗機？
Kärcher與眾不同
Kärcher發明了高壓清洗機，並不斷地一次次重新發明這種設備。在1950年，Kärcher研發了歐洲首台熱水高壓清洗機以用於專業清洗。在1984年，Kärcher發布了首台便攜式高壓清洗機HD 555，適用於個人家庭使用，這是清潔設備史上的裡程碑。
作為高壓清洗的發明者，Kärcher具有獨有的專業知識，知識的寬度和深度在市場上是無與倫比的。我們通過定期調查了解客戶的真正需求，並將調查的結果直接融入產品的開發。這就是我們如何確保每種新開發的產品都可以滿足我們客戶的需求。
超強功能 – 省時50%
專利保護的Kärcher噴頭技術適用於每種型號產品，最多可節約50%的清洗時間。與競爭對手相比，Kärcher設備具有更佳的清洗性能和效率。
小結： 清洗更快，最多省時50%，因此節能和節水均最多達到50%，這是一個很大的優勢。這項研究結果是由著名的獨立科研機構弗勞恩霍夫研究所的研究結果。
設計用於實現最高的效率。
60多年來，Kärcher一直是高壓清洗的先進領導者，它卓越的創新能力始終處於公眾的焦點中心。超過1300項專利和實用型號產品無可辯駁地展示了公司的創新精神，讓Kärcher成為行業內的全球領導者。我們關注的焦點始終是客戶的需求。
功能特別強大
旋轉高壓噴頭結合了窄頭噴射的性能和平緩水流的區域清洗性能。由於採用了專利保護的噴頭技術，Kärcher灰塵噴洗機比競爭對手的性能更出眾，最佳的剝離性能使它的清洗速度更快且更高效。
可靠的品牌質量
作為全球市場領導者，我們提供市場上最可靠的高壓清洗機。在過去的75年裡，Kärcher始終代表了“德國制造”的質量和創新。我們在自己的工廠按照最高的制造標准生產我們所有的設備。在產品出廠之前，所有設備均要進行完整的功能和性能測試。這就是為什麼我們一直可以向客戶保証他們購買的是完美的產品，這些產品不僅性能好，而且服務壽命長。
配件和清潔劑
整個包裝都很重要。通過合適的組合: 設備，配件和清潔劑，即使是最頑固的污垢也能徹底清除。合適的配件可大大增加清潔的可能性，並使清潔更加有效，快捷和舒適。
高壓清洗機附件
Kärcher提供廣泛的附件和清潔劑。這讓我們可以解決所有的清潔問題，不管情況多麼特別。我們的附件可通過簡單的卡銷系統毫不費力地連接到所有壓力清洗機上。
標准配件
當您購買Kärcher高壓清洗機時，Vario Power噴槍、污垢噴洗機、高壓水槍、高壓軟管和水過濾器等基本配件均已包含在內。
配件套裝
按照您的要求，我們還可以為您的設備配備額外的車輛套件或家庭套件，從而滿足您的每種車輛或家庭特定清潔需求。例如，車輛套件包含一個洗滌刷、泡沫刷和車輛洗滌劑。家庭套件包括表面清潔劑及一種特殊的清潔劑。
特殊附件
通過可單獨銷售的Kärcher特殊配件，您可以進一步提升高壓清洗機的功能，解決您的所有清洗需求。例如，表面清潔劑可以更快、更高效和無濺水地清洗所有的戶外表面。
高壓清洗機洗滌劑
新一代Kärcher洗滌劑通過其三合一的有效成分在業內引起了轟動。除了完美的清洗效果之外，這種新型多功能的產品還可以提供柔和護理和可靠保護性能，節約了操作者大量的時間和努力。通過使用可再生及自然資源，Kärcher更加強調可持續發展的重要性。此外，智能噴壺設計也使其獨佔鰲頭。不管是用於連接（Plug 'n' 清洗），用於灌裝洗滌劑瓶，還是通過洗滌劑吸入軟管向容器中注入洗滌劑，新一代洗滌劑都可以適用於所有的Kärcher高壓清洗機。
我們的清潔劑查找工具讓您可以找到適用於Kärcher高壓清洗機的合適清潔劑。